La plateforme My.idgarages facilite la gestion de votre garage

Pensée par et pour les garagistes, la solution My iDGARAGES s’adresse aux professionnels de l’après-vente automobile. Simple et intuitive, elle permet d’optimiser la gestion des plannings, des devis et d’améliorer la rentabilité de l’atelier.

Moins de tâches administratives, plus de temps pour l’atelier et les clients

Accessible à distance depuis n’importe quel ordinateur, la plateforme My.idgarages.com portée par iDGARAGES.com propose un service inédit et innovant pour gérer son atelier en un clic.

La fonctionnalité planning propose une vue d’ensemble sur la semaine du réparateur : les rendez-vous programmés pris sur idgarages.com ou en direct par le garage et les créneaux libres. Grâce à la nouvelle fonctionnalité « Gérer mes horaires », chaque garage peut paramétrer son nombre d’heures de travail disponibles par jour. Ainsi, le taux de remplissage du garage est optimisé et permet d’avoir des journées remplies.

Un contrôle total sur les prix et son activité

Le réparateur peut personnaliser ses taux de main d’œuvre, ses conditions commerciales, choisir ses équipementiers, ses remises et ses prestations. Les prix s’ajustent en temps réel en fonction du volume d’activités souhaité et de ses besoins en termes de rendez-vous et de chiffre d’affaires.

Les équipes d’iDGARAGES.com sont à la disposition de chacun des adhérents pour les accompagner dans le processus de configuration. Elles peuvent aussi analyser la concurrence sur une zone donnée et aider le garage à identifier des solutions pour accroitre le volume de rendez-vous et donc le chiffre d’affaires.

Des devis en un clin d’œil

Avec la nouvelle solution My.idgarages, les garagistes ont maintenant la possibilité de créer très simplement leurs propres devis à leurs conditions (y compris les clients non venus depuis iDGARAGES.com). La réalisation d’un devis automatisé ne prend plus que quelques secondes. Tout est centralisé dans une interface unique et simple à gérer.

Cette solution s’appuie sur 3 connecteurs reconnus à chaque process de la construction du prix :

Le connecteur AAA pour l’identification du véhicule par la plaque d’immatriculation.

Le connecteur Golda pour obtenir immédiatement les prix équipementiers des pièces détachées.

Le connecteur Autodata pour obtenir les temps barêmés constructeurs.

Chaque devis calculé reflète la politique tarifaire enregistrée dans les paramétrages initiaux (taux de main d’œuvre et remises sur pièces et/ou sur main d’œuvre).

La relation client simplifiée

My.idgarages facilite la communication directe avec les clients via l’envoi d’emails et SMS pour la prise de rendez-vous, leur annulation ou leur modification. Les clients sont automatiquement informés par email et SMS sans coûts additionnels : la démarche de prise de rendez-vous est professionnalisée et le client est rassuré.

Les garages ont accès à des statistiques personnalisées fiables qui permettent de mieux gérer et comprendre son activité : le rapport de visibilité permet de visualiser le nombre d’automobilistes ayant comparé le garage parmi les devis calculés automatiquement sur iDGARAGES.com et le rapport de vente permet de visualiser l’ensemble des rendez-vous obtenus grâce à la présence sur iDGARAGES.com

