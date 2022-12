La plateforme Opal crée la GD Academy Pièces de Rechange

Avec une distribution toujours plus digitalisée et qui se structure autour de plateformes, les centres d’appels deviennent les piliers de la relation clients. Il faut muscler les équipes mais les recrutements s’opèrent difficilement. Pour pallier au manque de candidats au métier de téléconseillers spécialisés, la plateforme Distrigo Opal du groupe Dubreuil a fait le choix de former elle-même ses commerciaux sédentaires en collaboration avec Auto Consultant.

Le distributeur a ainsi lancé au mois d’octobre la GD Academy Pièces de Rechange pour former en 3 mois ses propres téléconseillers, c’est une première. Une telle école existe déjà au sein du groupe Dubreuil pour la partie vendeurs automobiles et mécaniciens. Arrive désormais celle spécifique aux conseillers en pièces de rechange ou conseillers commerciaux sédentaires en pièces pour reprendre l’expression exacte.

Six personnes en cours de formation

Cette première promotion concerne six personnes dont deux déjà salariées de l’entreprise. Les quatre autres, en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, viennent d’autres secteurs que celui de l’automobile. Elles seront diplômées et opérationnelles le 23 décembre prochain. Elles rejoindront le centre d’appels d’Opal où collaborent déjà 19 opérateurs. Le call-center sera donc animé par 25 personnes, de quoi répondre à la hausse de charge de travail prévue avec l’arrivée en juin, sur la plateforme, des pièces FCA.

Eduqués à l'environnement automobile

Pour savoir de quoi ils parlent, les candidats sont initiés aux différents canaux de la distribution et aux différents acteurs de la réparation, mais aussi à la mécanique comme à la carrosserie, « ils ont même fait des opérations de maintenance » explique Stéphane-Pierre Mongereau, directeur d’Opal. Une semaine de formation a eu lieu au CFA (Lycée St François d’Assises à La Roche sur Yon) et deux autres semaines dans le centre de préparation VO du groupe basé aux Essarts (85).

Les stagiaires apprennent la manipulation des différents catalogues ainsi que celle de toute l’informatique liée à l’activité. Tout au long de la formation, des entretiens sont menés par les ressources humaines du groupe. Les cours sont réalisés en grande partie par des cadres de chez Opal. C’est Auto Consultant qui a eu la charge d’élaborer le programme de la formation et de mettre en place un formateur sur les sujets liés au comportemental et au marché automobile. Si la formation n’est pas directement financée par l’Opco Mobilités, elle profite d’une participation de Pôle emploi et du Département au travers d’une POEI (préparation opérationnelle à l’emploi individuel).