La plupart des conducteurs de véhicules électriques souhaiteraient utiliser des pneus spéciaux

Inutile d’être un spécialiste technique de l’automobile pour savoir que les pneumatiques sont le seul organe de liaison entre un véhicule et la route. Ce qui en fait l’un des éléments de sécurité les plus incontournables. Avec l’augmentation croissante des ventes de voitures électriques – les véhicules électrifiés rechargeables ont représenté 22,5 % des ventes en août dernier –, les pneus doivent s’adapter à de nouvelles spécificités. Il convient notamment de rappeler qu’un véhicule à batterie est bien plus lourd que son équivalent thermique.

Pourquoi des pneus spécifiques aux voitures électriques ?

Ainsi, si l’on prend l’exemple de la Peugeot e-208, elle est en moyenne selon les finitions, plus lourde de 250 kg par rapport à sa version essence. La contrainte qui vient s’apposer sur le pneumatique est donc plus importante. Celui-ci prend le risque de se déformer au niveau de son talon, la partie reliant le flanc et la bande de roulement. Toujours en raison de la présence d’une batterie, le centre de gravité de la voiture électrique est plus abaissé que sur les modèles thermiques. Ce qui peut se traduire par une détérioration accélérée du pneu. En 2022, une étude menée par la société d’assurance Opteven révélait notamment que l’usure d’un pneu classique par une voiture électrique est 20 % plus rapide.

L’autre particularité d’un véhicule électrique est qu’il propose un couple immédiat. La totalité de la structure pneumatique est ainsi mise à rude épreuve, bien plus qu’avec une voiture thermique utilisée dans des conditions classiques. Il faut donc que l’adhérence au sol du pneu soit adaptée pour que l’autonomie électrique ne soit pas pénalisée et que la déformation de l’organe soit contrôlée. Une faible résistance au roulement est essentielle pour limiter la consommation. Enfin, l’autre atout d’une motorisation électrique est qu’elle apporte un silence quasi-total dans l’habitacle. L’une des dernières sources de bruit provient donc du contact entre le pneu et la surface. Il convient subséquemment de travailler sur la bande de roulement afin qu’elle renvoie moins de décibels en déplacement.

La demande dépasse le cadre de la performance

Pour toutes ces raisons, les constructeurs de voitures électriques dédiées à la vitesse se sont tournés vers des montures spécifiques. Porsche s’est par exemple associé avec Pirelli pour le développement d’un pneu dédié à son modèle Taycan. Si l’objectif est ici d’assurer des performances maximales grâce aux équipements de la gamme P Zero Elec, il arrive aussi que l’acheteur classique d’un modèle à batterie souhaite que son véhicule soit équipé de pneumatiques dédiés aux particularités précédemment cités. Non pas pour des questions de sportivité, mais simplement pour répondre aux caractéristiques propres de leur véhicule.

Ainsi, selon une étude commanditée par le fabricant indien de pneumatiques Apollo Tyres, « 76 % des conducteurs de véhicules électriques ont déclaré préférer les pneus spécifiques aux véhicules électriques. » Dans le détail, le sondage a été réalisé par l’institut britannique OnePoll en interrogeant 1 000 automobilistes résidant en France, avec un mélange représentatif d'âges, de sexes et de lieux de résidence à travers tout le pays. Seuls 5 % de ces derniers se déclarent peu enclins à l’utilisation de pneus dédiés à la motorisation de leur voiture. L’étude révèle également que les hommes âgés de 55 à 64 ans sont les plus susceptibles de choisir des pneumatiques spécifiques aux modèles à batterie lorsqu’ils doivent être changés. Le facteur financier est intéressant puisqu’on apprend que 60 % des propriétaires interrogés assurent « être prêts à payer plus cher pour les produits spécifiquement développés pour une utilisation sur un véhicule électrique. »

Des automobilistes « conscients des avantages des produits dédiés »

Souhaitant investir le marché du pneumatique spécifique à la voiture électrique, Apollo Tyres a lancé l’année dernière le Vredestein Quatrac Pro EV, autoproclamé « premier pneu toutes saisons d'Europe conçu spécialement pour les véhicules électriques à batterie et hybrides. » Vendues à des tarifs plus élevés que les pneus traditionnels, ces montures spécifiques deviennent de plus en plus courantes. Dès 2020, on pouvait retrouver chez d’autres fabricants les modèles Michelin Energy E-V, Continental Conti.eContact ou encore le Bridgestone Ecopia EP500, qui avait été spécialement conçu pour la BMW i3.

« Alors que l'Europe adopte de plus en plus le transport électrique, les consommateurs sont de plus en plus conscients des produits qui peuvent offrir des avantages importants à leurs véhicules électriques », assure Yves Pouliquen, responsable des ventes et du marketing chez Apollo Tyres. Il ne fait aucun doute que le secteur continuera de s’adapter à cette nouvelle demande.