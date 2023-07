La PME Saveurs et Vie repense son modèle de livraison

Avec plus de 10 000 repas livrés par jour partout en France, la PME française Saveurs et Vie entend répondre aux défis environnementaux, notamment en repensant son modèle de livraison.

Chaque jour Saveurs et Vie livre pas moins de 10 000 repas aux personnes séniors. La PME française, créée en 2001, a ainsi décidé de mettre en place un système de livraison rejetant le moins de CO2 possible. Un défi majeur pour l'entreprise qui fait de la bonne nutrition des personnes âgées ou en sortie d'hospitalisation sa priorité.

Pour y arriver, la société francilienne s’est tournée vers des véhicules GNL ou électriques, et même des tricycles assistés électriquement, avec caissons sous température dirigée. "Saveurs et Vie a été une entreprise pionnière dans le développement et l’utilisation de ces vélos cargo avec froid actif, qui font partie des moyens de transport les moins polluants", commente son fondateur et président, Paul Tronchon.

Aujourd’hui, la flotte de Saveurs et Vie comprend près de 150 véhicules dont 40 % de véhicules électriques ou au gaz.