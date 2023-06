La Pologne remet en cause l’interdiction de vendre des voitures thermiques

La Pologne va saisir la plus haute juridiction de l’Union européenne pour remettre en question l’interdiction de vendre des voitures thermiques à partir de 2035. C’est ce qu’a annoncé la ministre polonaise du Climat, Anna Moskwa, en estimant que les conséquences commerciales et sociales de cette décision avaient été mal évaluées.

La Pologne va faire appel de la réglementation de l'Union européenne visant à interdire la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035 auprès de la plus haute juridiction de l'UE. C’est ce qu’a indiqué Anna Moskwa, ministre du Climat de la Pologne.

La Pologne s’est toujours opposée au tout électrique automobile

La Pologne a été le seul pays à s'opposer systématiquement à la proposition et a voté contre la réglementation, estimant qu'elle ne comportait pas d'analyse suffisante des conséquences commerciales et sociales de l'interdiction de commercialisation des véhicules thermiques à partir de 2025.

La Pologne veut entraîner d’autres pays dans son sillage

« Nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition, comme avec d'autres propositions portées par le projet Fit for 55 et nous allons porter l'affaire devant la Cour européenne de justice. J'espère que d'autres pays nous rejoindront », a déclaré Anna Moskwa, volontiers prosélyte, à la radio polonaise Radio Zet. Rappelons qu’autour de la norme Euro 7, un bloc de huit pays, officieusement plus que huit, s’est constitué en espérant faire fléchir les dirigeants européens.

(avec Reuters)