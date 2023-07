La Poste électrifie ses missions moyenne et longue distance

La Poste vient d’indiquer le démarrage de l’utilisation de camions électriques pour ses missions de transport moyen et longue distance. Cela concerne ses filiales Colissimo, Chronoporst et DPD.

Déjà actives dans la livraison du dernier kilomètre en véhicules électriques, Colissimo, Chronopost et DPD France, marques de La Poste, s’attèlent désormais à décarboner le transport moyen et longue distance.

Ainsi, depuis avril, Colissimo opère avec 2 camions électriques jusqu’au cœur de Paris. Ces liaisons sont assurées par des porteurs électriques du transporteur partenaire de Viapost, Chalavan & Duc. Près de 40 000 km par an seront décarbonés grâce à cette bascule en transport électrique.

Ces premières liaisons électriques en Île-de-France constituent une nouvelle étape dans l’accélération de la décarbonation des transports de La Poste, après l’ouverture de liaisons à Lyon Corbas. D’ici fin 2023, plus d’une dizaine de poids lourds électriques parcourront le territoire, sur des liaisons moyenne distance (250-400 km). La Poste a pris l’engagement que d’ici 2030, 50% des kilomètres parcourus par l’entreprise en France le seront en poids lourds bas-carbone, ce qui représente un investissement de 400 millions d’euros.

Un premier camion électrique pour Chronopost et DPD France

Testé au printemps par Chronopost, un poids-lourd électrique de présérie, fourni par Volvo Trucks assure désormais des liaisons entre le hub de Roissy et l’agence d’Alfortville. Au cours de ce test réalisé en conditions réelles, le poids-lourd a parcouru près de 500 kilomètres. Les données récoltées, notamment en matière d’autonomie, de consommation d’énergie et de temps de charge, permettent à Chronopost de valider la compatibilité de ce type de véhicule avec ses besoins opérationnels.

Mi-mai, un autre camion Volvo Trucks électrique a effectué plusieurs collectes avec succès, annonçant ainsi une future intégration prometteuse des poids lourds électriques au sein de DPD France. Ce poids lourd électrique a été utilisé pour acheminer des colis au départ du site d’un client vers l’agence DPD France à Montauban. Selon La Poste, ce test a été un concluant avec 202 km parcourus et plus de 30% de batterie restante. Il concourt à l’objectif que DPD France s’est fixé à l’horizon 2030 : 50% des kilomètres parcourus par jour en faibles émissions dont 10 % en électrique et hydrogène sur la flotte moyenne et longue distance.