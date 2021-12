La Poste et la Banque des Territoires créent Movivolt pour accélérer l'électrification des flottes

Créée par La Banque des Territoires et La Poste, actionnaires à hauteur respectivement de 70 % et 30 %, l’entreprise Movivolt a pour ambition de proposer des solutions de location longue durée de véhicules électriques, en priorité aux TPE, PME, commerçants et artisans, mais également aux sous-traitants en logistique, ainsi qu’aux grands comptes et aux collectivités, afin de leur permettre de s’intégrer aux ZFE sans interruption d’activité. La nouvelle entité prévoit de déployer 10 500 véhicules électriques à horizon 2025, contribuant ainsi activement à l’atteinte de l’objectif climat de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030.

L'offre repose sur trois piliers : l’accompagnement, un large choix de véhicules et une application digitale. Le premier volet comprend l'identification des besoins et le choix du véhicule le plus adapté ;

la détermination de l’option de borne de recharge la plus pertinente et la mise en relation avec des partenaires ;

l'accompagnement dans les différentes réglementations et les subventions disponibles ;

l’aide à la revente des véhicules essence, gaz ou diesel ;

l’enlèvement et livraison des véhicules électriques ;

la maintenance et contrôle technique des véhicules et des solutions de recharge ;

la e-facturation ;

les diagnostic et outil de simulations en temps réel ;

l’accès à Chargemap (125 000 points de recharge en France) ;

la reprise ou le rachat du véhicule électrique à la fin du contrat ;

l'offre optionnelle “Switch” pour bénéficier d'un véhicule thermique lors de chantiers lointains ou de congés par exemple.

De son côté, le catalogue se compose d'une gamme très large de véhicules adaptés aux différents besoins et des batteries variées (de 35 kWh à 75 kWh). Enfin, tout peut se faire en ligne via une application dédiée qui permet aux clients de gérer en temps réel son parc de véhicules (du contrat jusqu’à l’entretien, avec un système d’alertes d’informations automatiques) et via le site web « vitrine ».