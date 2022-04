La Poste lance son offensive sur la logistique du dernier kilomètre avec Log’issimo

Face à la baisse de ses activités historiques La Poste et sa division « Solutions Business » cherchent à se diversifier. Et c’est entre autre vers la logistique de proximité, celle du dernier kilomètre au service des entreprises de distribution et des commandes en ligne, que se tourne la société avec sa nouvelle offre Log’issimo qui s’adresse au colis de moins de 70 kg.

Avec sa nouvelle proposition, l’entreprise publique souhaite répondre aux nouveaux enjeux de la logistique de proximité qui connait une développement exponentiel, nécessitant des lieux de stockage spécifiques, des solutions de transports adaptées, des délais rapides et des flux mutualisés tout en préservant au mieux l’environnement.

Avec sa puissante organisation logistique de proximité existante depuis des décennies, La Poste possède déjà tous les moyens pour se positionner sur ce marché à moindre coût et faire du sur-mesure : 120 plateformes logistiques sur le territoire français (de 50 à 500 m2), 5 300 facteurs-collecteurs, 120 000 tournées par jours, 13 500 circuits logistiques programmés et une flotte de 9000 véhicules dont 1800 électriques (700 vélos cargos seront en circulation d’ici à 2 ans).

L’offre Log’issimo propose la collecte, la préparation des commandes, le stockage de marchandises de manière locale et bien entendu la livraison. Elle se décline en 5 familles selon les spécificités des marchés concernés : retail, frais, santé, aides aux entreprises et le sur-mesure pour des besoins très spécifiques.

« Notre très grande capacité d’adaptation nous permet d’accompagner des secteurs très divers en prenant en compte leurs contraintes spécifiques. Nous sommes par exemple en mesure de livrer aussi bien des repas dans des frigos connectés en entreprise que des pièces détachées pour l’automobile ou d’assurer des réassorts de boutiques. Notre présence territoriale est un atout très important pour délivrer nos services à différents acteurs » argumente Anthony Catillon, directeur de Log’issimo.

De nombreuses entreprises externalisent d’ores et déjà à La Poste leur logistique du dernier kilomètre. Parmi elles : Mobivia, Auchan, Cora, Intermarché, Coca Cola, Nespresso, Pimkie, la SNCF, l’Oréal et des collectivités locales. L’activité a rapporté 150 millions d’euros en 2021. La Poste ambitionne d’atteindre en 2025 un chiffre d’affaires de 550 millions d’euros avec Log’issimo, puis un milliard à horizon 2030.