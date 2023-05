La Poste retient VUF Bikes et Valeo Cyclee pour ses vélos cargos

Lancée il y a maintenant neuf ans par Thomas Chenut, ensuite rejoint par son frère Anthony, VUF Bikes a changé de dimension entre 2020 et 2022, en menant à bien plusieurs levées de fonds et en passant de 2 à 25 salariés. Basée à Mérignac et d’ailleurs soutenue par la Région, l’entreprise s’est spécialisée dans la livraison du dernier kilomètre. Un secteur en plein essor sous l’effet de la croissance exponentielle du e-commerce.

Grâce à la solution de Valeo, les triporteurs ont accès aux ZFE et peuvent remplacer des VU

Cela fait maintenant deux ans que VUF Bikes a commencé à intégrer le système Valeo Cyclee au sein de ses cadres pour accélérer son développement et franchir une nouvelle étape. La solution finalisée avait été présentée au CES de Las Vegas début 2023 et à cette occasion, VUF Bikes avait évoqué un renforcement de ses premiers liens avec La Poste et une augmentation de ses capacités de production. Le résultat est là. « Disposant d’une boîte de vitesse automatique, d’une marche arrière sans effort, d’une gâchette boost et d’un freinage régénératif sur les vélos cargos, le groupe La Poste choisit l’exigence à la française au travers de Valeo Cyclee et de VUF Bikes », précise un communiqué.

En effet, La Poste, qui possède la plus grande flotte de vélos électriques au monde, a lancé un appel d’offres pour une solution correspondant davantage à ses besoins de livraison décarbonée. VUF Bikes l’a remporté grâce aux hautes performances de ses triporteurs, mais aussi à sa cohérence tarifaire et à sa production locale.

Urby, filiale de La Poste, va exploiter 600 vélos, dont une quarantaine en Gironde, permettant des tournées rapides et respectueuses de l’environnement, en toute sécurité

Nouveau chapitre pour une success story

« Cet appel d’offres remporté auprès du groupe La Poste est une vraie reconnaissance pour tout le travail effectué depuis bientôt neuf ans. Les exigences dans l’arbitrage des candidatures ont permis à VUF Bikes de concevoir le triporteur le plus abouti du marché des vélos cargos et le nouveau moteur Cyclee de Valeo nous ouvre toutes les perspectives pour positionner le vélo cargo comme véritable alternative au véhicule utilitaire thermique léger. Nous sommes fiers de savoir que très bientôt, six cents de nos triporteurs VUF seront déployés partout en France auprès des facteurs », se réjouit Thomas Chenut, fondateur de VUF Bikes.