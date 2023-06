La Poste teste les pneus Uptis sans air de Michelin, une première en Europe

C’est une première en Europe : Michelin a installé ses tout premiers pneus sans air, résistants à toute crevaison, sur trois camionnettes de La Poste. D'ici à un an, près de 40 véhicules utilitaires de La Poste des Hauts-de-France seront dotés de ces pneumatiques nommés Uptis.

Encore sous le format de petite série prototype, Uptis est un ensemble roue/pneu où l'air comprimé a été remplacé par une structure capable de soutenir le véhicule. Celle-ci assure la robustesse de l’ensemble avec un confort et une sécurité de conduite proche des pneumatiques traditionnels. Il s'agit d'une solution prête à l'emploi. Uptis se distingue actuellement en tant que seul pneu sans air au monde à être testé sur des routes ouvertes, dans des conditions réelles, sur trois continents, totalisant près de 3 millions de kilomètres parcourus.

En route pour une meilleur continuité de service

En optant pour ces pneus révolutionnaires, La Poste vise à se libérer des contraintes liées aux vérifications de pression et aux risques de crevaisons. L'objectif de l'entreprise est de réduire le temps d'immobilisation et les opérations de maintenance de sa flotte, afin de garantir une continuité optimale de ses activités et services. De plus, ce choix présente plusieurs avantages, tels que la diminution du nombre de pneus à remplacer et de la fréquence des remplacements, ce qui se traduit par une réduction des coûts d'exploitation et des bénéfices pour l'environnement.

« Nos facteurs parcourent chaque jour l’équivalent de 50 fois le tour de la Terre. Nous avons besoin de véhicules fiables et offrant une parfaite sécurité sur la route tout en limitant notre empreinte environnementale. Nous attendons des pneus révolutionnaires Michelin Uptis performance et sérénité d’utilisation », commente Philippe Dorge, DGA du groupe La Poste en charge de la branche Services-Courrier-Colis

« Le pneu Uptis est une innovation majeure dans le secteur du pneumatique et une étape clef dans le développement d’un pneu entièrement durable d'ici à 2050. Il est le résultat d’une cinquantaine de brevets en matière de structure du pneu et de matériaux de haute technologie », précise le directeur des activités première monte chez le manufacturier.