La première édition d'Equip Auto à Lyon se dessine

La 26e édition d'Equip Auto, qui s'est déroulé à Paris Expo Porte de Versailles du 18 au 22 octobre 2022, a accueilli un total de 78 280 professionnels, français et internationaux, aux profils variés couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur :

Réparation-maintenance : 44 %.

Commerce-distribution : 31 %.

Services aux professionnels ou aux particuliers : 11 %.

Industries : 9 %.

Organismes, fédérations, enseignement, presse : 5 %.

Selon l'enquête menée après le salon, 90 % des visiteurs l'ont qualifié d'« important pour leurs activités/entreprises » et salué un salon « représentatif du secteur et en lien avec les enjeux et l'offre du marché », et 36 % d'entre eux le découvraient pour la première fois. Les objectifs de visite étaient notamment de voir les nouveaux produits ou services, s'informer sur certains produits ou services en particulier, ou encore de rencontrer de nouveaux fournisseurs.

Equip Auto Lyon attend 30 000 professionnels

Ce salon a été l'occasion pour les exposants de rencontrer leurs clients, de se faire connaître et de renforcer leur image, de présenter de nouveaux produits, matériels ou services, ou encore d'affirmer sa présence par rapport aux concurrents. Pour 76 % d'entre eux, Equip Auto favorise la signature de nouveaux contrats. Aujourd'hui, le salon espère exporter ce succès à Lyon. Son président Philippe Baudin indique que « les attentes en matière d’événementiel et le besoin permanent de rencontres propices aux affaires sont réels. Les résultats de notre enquête après Equip Auto Paris et les plus de cent exposants d’ores et déjà inscrits pour Equip Auto Lyon en sont la preuve. Equip Auto Paris fut une belle réussite collective dont nous pouvons être fiers et dont je me réjouis encore. Désormais, un nouveau défi se présente à nous : faire aussi bien, voire mieux, à l’occasion d’Equip Auto Lyon en septembre prochain. Notre ambition est que cette édition lyonnaise prévue aux côtés du salon automobile de Lyon apporte, dans un contexte économique, réglementaire et politique challengeant, le soutien nécessaire aux acteurs – français et internationaux – de notre filière. C’est pourquoi nos équipes travaillent d’arrache-pied pour que ces derniers aient une nouvelle fois l’opportunité de se retrouver dans une ambiance chaleureuse, de s’inspirer, de se former et de dynamiser leurs business. » Au total, 400 exposants et marques et 30 000 professionnels sont attendus du 28 au 30 septembre 2023 à Eurexpo Lyon, où se tiendra également le salon automobile de Lyon.