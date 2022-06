La première station de recharge ultra-rapide Allego ouverte à Pau

Pour intensifier le déploiement national censé accompagner l’électromobilité grandissante, la société fondée en 2013 continue d’essaimer sa solution dans l’Hexagone, et notamment en Nouvelle-Aquitaine. Une région où, en avril 2022, 5 709 points de recharge ont été recensés pour un total de 57 732 sur tout le territoire. Dans ce contexte, Allego vient donc d’annoncer l’ouverture au public de sa première station de recharge haute tension à Pau. Mis en service au sein de la zone commerciale Carrefour Lescar, les hubs de cette station sont ouverts à tous les moyens de paiement (application Carrefour Energie, cartes bancaires et badges de recharge) et surtout accessibles à tous types d’engins électriques.

Voiture, vélo, trottinette… toutes les mobilités sont concernées

Proposant plusieurs types de recharge, les bornes Allego peuvent en effet convenir aux voitures, aux vélos, aux scooters et même aux trottinettes électriques via neuf points de charge pour mobilités douces. Un dispositif auquel s’ajoutent quatre points distribuant une charge à 22 kW en courant alternatif, des bornes ultra-rapide de 75 kW sont en effet disponibles et permettent « d’atteindre un temps de charge entre 20 et 40 minutes », précise Allego.

En collaboration avec les hypermarchés Carrefour, l’entreprise de solutions de recharge entend équiper prochainement d’autres villes de la région comme Saint-Jean-de-Luz, Mérignac, Libourne, Soyaux, Lesparre Médoc ou encore Niort. Une ambition qui vient consolider un partenariat qui, en 18 mois, a vu émerger pas moins de 200 stations de charge rapide, soit 2 000 points de charge à destination des clients de l’enseigne de distribution comme des automobilistes de passage. Sans oublier que, d’ici à mi-2023, on comptera sur la région Nouvelle-Aquitaine plus de 160 points de charge normale à rapide sur 18 stations grâce au tandem Allego/Carrefour Énergies.