La production automobile mondiale devrait repasser le cap des 80 millions d’unités en 2022

La révision des prévisions des experts de S&P Global Mobility, qui a récemment intégré IHS Markit, est à accueillir de façon nuancée. Le point positif réside dans le fait que la production mondiale de véhicules repart à la hausse et va dépasser le seuil symbolique de 80 millions d’unités (81 104 126). Cependant, l’actualisation reflète aussi une détérioration de la situation à court terme, à cause de la crise des semi-conducteurs qui dure et des lourdes incertitudes géopolitiques mondiales. « Les constructeurs ne vont pas chercher à constituer des stocks importants, ils vont gérer leurs inventaires et éviter toute forme de retour à une situation de surproduction », souligne aussi un expert.

Prévisions de production automobile mondiale (actualisation août 2022)

S&P Global Mobility Région 2021 2022 2023 Europe 15 890 961 16 006 342 17 313 587 Chine 24 842 717 25 290 732 26 294 318 Japon/Corée du Sud 10 874 762 11 287 557 11 895 681 MEA 2 052 663 2 287 791 2 373 983 Amérique du Nord 13 047 059 14 576 103 15 833 910 Amérique du Sud 2 607 725 2 792 517 2 948 079 Asie du Sud 7 880 248 8 863 084 9 301 186 Total monde 77 196 135 81 104 126 85 960 744

Les marchés asiatiques profitent de la levée des confinements liés au Covid

Cette révision des prévisions est négative pour le marché européen (- 2,01 % par rapport aux dernières prévisions) comme celui d’Amérique du Nord (- 0,86 %). En revanche, la Chine retrouve de l’élan (+ 1,49 %) tout comme l’Asie du Sud (+ 2,55 %), ce qui s’explique par la levée des confinements liés au Covid et un rebond mécanique de la demande.

Vers un rebond significatif de la production automobile mondiale en 2023

Notons encore que S&P Global Mobility table sur une production automobile mondiale 85,96 millions de véhicules en 2023, avec une progression marquée en Chine, en Asie du Sud, en Amérique du Nord, tout comme en Europe (17,31 millions d’unités en 2023 contre 16 millions en 2022).