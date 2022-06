La production du Volkswagen ID.Buzz sur de bons rails

Les Volkswagen ID.Buzz et Volkswagen Véhicules Utilitaires ID.Buzz Cargo deviennent de plus en plus réalité. La production des deux véhicules a été lancée voilà quelques jours au sein de l'usine d'Hanovre (Allemagne). Une usine qui a été réaménagée pour l'occasion et accueille un nouvel atelier de tôlerie et de nouvelles unités dédiées au montage des composants électriques, précise le constructeur allemand.

« Ces deux dernières années, le site a été progressivement réaménagé pour permettre la production de nos nouveaux modèles tout électriques, tout en continuant la production du T6.1 et celle, depuis l’an dernier, du nouveau Multivan. Notre site produit donc simultanément trois modèles de la gamme Combi, équipés chacun d’une motorisation différente. Cette production d’une grande complexité met notre main-d’œuvre qualifiée à rude épreuve », souligne Josef Baumert, membre du directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge de la production et de la logistique. Néanmoins la production de ce duo « est gage de la pérennité de l'emploi sur le siège de la marque à Hanovre », complète Stavros Christidis, président du Comité d’entreprise de VWVU.

Objectif annuel de 15 000 ID.Buzz

Si la production du "Combi" électrique - et de son dérivé transport de marchandises - vient tout juste de débuter, Volkswagen s'est cependant fixé de grandes ambitions. Ainsi, la marque souhaite que 15 000 ID. Buzz et ID. Buzz Cargo sortent des chaînes d'Hanovre cette année. Une usine qui pourra produire jusqu'à 130 000 véhicules par an.

À noter que ce nouveau membre de la famille ID 100 % électrique, est "neutre en carbone" de sa production jusqu'à son acheminement auprès des distributeurs.