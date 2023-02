La qualité des réseaux de bornes de recharge publics scrutée par le Gireve et Mobileese

Pour accompagner les aménageurs de réseaux de bornes de recharge ouverts au public à obtenir des indicateurs fiables à un instant donné, Mobileese, cabinet de conseil en mobilité électrique, et Gireve, plateforme BtoB dédiée à la mobilité électrique, ont associé leurs expertises pour développer un nouvel outil évolutif, sous forme de fiche qualité. Driveco fait partie des premiers à en bénéficier.

« Assurer au conducteur une expérience de recharge fluide, c’est lever un obstacle majeur à l’adoption du véhicule électrique. Aujourd’hui, la France bénéficie d’un bon maillage mais il est difficile d’évaluer l’usage et le fonctionnement des réseaux. Grâce à ce nouvel outil, nous apportons des données objectives sur la qualité de l’infrastructure pour l’améliorer, et faciliter l’accès à la recharge pour tous les conducteurs », commente Éric Plaquet, président de Gireve.

Des indicateurs au service de la mobilité électrique

Jusqu’ici, l’appréciation de la qualité des réseaux de bornes s’appuyait sur des expériences individuelles, certes à prendre en compte mais restant isolées. Pour pallier à un manque d'information en la matière, Mobileese et Gireve lance leur fiche qualité. Composée de deux parties, elle établit un constat sur les éléments quantitatifs et qualitatifs d’un réseau. Chaque fiche répertorie différents indicateurs reflétant la qualité du service, comme le taux de disponibilité et la part de recharge en défaut, le taux d’obsolescence et l’âge des bornes, ou encore les tendances sur l’évolution du réseau. L’analyse qualitative technique et opérationnelle vient compléter les différents indicateurs, avant de revenir sur des recommandations possibles ainsi qu’une note globale sous forme d'étoiles.

À titre d'exemple, Driveco a obtenu une note de 4,5 étoiles sur 5 pour les plus de 2 000 bornes de recharge ouvertes au public, réparties sur toute la France. Les résultats montrent également que le réseau dispose désormais de 100 % des points de recharges interopérables. Le taux d'obsolescence des bornes est également très faible, avec une note maximale attribuée pour des bornes de 0 à 6 ans ayant le même niveau d’efficacité peu importe leur âge. Le taux de disponibilité moyen des bornes est quant à lui supérieur à 98 % ce qui en fait un réseau fiable d’après l’utilisateur.

« À l’instar du Nutriscore ou du diagnostic DPE, afin de répondre à l’attente des utilisateurs de véhicules électriques, il est impératif de bénéficier d’une infrastructure de recharge fiable, sécurisée, pérenne et simple d’utilisation. Notre objectif avec ce nouvel outil innovant est de donner les moyens aux aménageurs d’infrastructures de poursuivre les améliorations nécessaires et de solidifier les réussites déjà accomplies », ajoute François Gatineau, président de Mobileese.