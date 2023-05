La RATP et la Caisse des dépôts prennent le contrôle de Cityscoot.

L’Autorité de la concurrence vient de donner son aval à la prise de contrôle de Cityscoot par la RATP et la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

L’Autorité de la concurrence vient de donner son accord à la prise de contrôle de Cityscoot par la RATP et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Cette prise de contrôle s’effectuera conjointement par la CDC et RATP Capital Innovation. Cette dernière structure est le fonds d’investissement de la RATP. Sa spécialité consiste à investir dans des entreprises liées à la mobilité, à l’immobilier et à la logistique urbaine. Ce fonds injecte entre 500 000 et 5 millions d’euros selon les opérations. Actuellement, RATP Capital Innovation est présent chez Electra, Communauto, Klaxit, Vianova, Klaxit, Zenpark et Zenride. Le fonds avait déjà investi dans Cityscoot en septembre 2022 pour éponger la dette de la société, en collaboration avec la Banque des Territoires.

Renforcer Cityscoot

La prise de contrôle conjointe menée par la RATP et la CDC doit permettre de renforcer Cityscoot, notamment dans la perspective du renouvellement du marché des scooters partagés par la mairie de Paris. Déjà présent dans la capitale depuis 2014, Cityscoot figure parmi les plus anciens prestataires dans le domaine. Un secteur qui a du mal à trouver un modèle économique pérenne. En effet, Bosch, fondateur de Coup, a cessé cette activité après quelques années d’expérience à Paris et dans d’autres capitales. L’équipementier avait jugé ce secteur « économiquement non-viable », notamment en raison de la forte concurrence et des investissements importants indispensables. La prise de contrôle de Cityscoot par la RATP et la CDC devrait donner un nouveau souffle à l’opérateur et donner un signe fort à la mairie de Paris, peu de temps avant l’annonce des entreprises retenues pour les années à venir.