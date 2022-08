La recharge d'urgence intègre les services du Groupe IMA

Après l'annonce en juillet dernier d'un partenariat avec ZEBorne, autour d'un service de réparation de bornes de recharge, le Groupe IMA (Inter Mutuelles) vient de conclure un accord avec BeNomad. Objectif : proposer à ses adhérents une solution de recharge d'urgence.

"Malgré les efforts des opérateurs de bornes en matière d’interopérabilité, l’ensemble des points de charge en accès public n’est pas utilisable avec une seule et unique carte et très peu sont accessibles avec une carte bancaire. En 2022, 36 % des conducteurs de véhicules électriques déclarent posséder quatre cartes de recharge ou plus (contre 15 % en 2021)*", explique le spécialiste de l'assistance. Pour rassurer ses bénéficiaires, il a donc fait le choix d'intégrer la solution BeNomad et notamment la brique EV-Move dédiée à la mobilité électrique. La recherche multicritère se fait autour d’une adresse ou d’une géolocalisation. Les bornes sont sélectionnées en fonction de leur disponibilité, de la compatibilité avec le véhicule et du profil de recharge définit par l’utilisateur (moyen de paiement, carte de recharge utilisée, puissance souhaitée, coût de recharge…).

"Avec ce service de cartographie, nos chargés d’assistance vont pouvoir accompagner les bénéficiaires en les orientant de façon encore plus efficace vers la borne de recharge la plus proche et éviter un temps d’immobilisation client grâce à la prévention de la panne sèche électrique et l’absence de remorquage", commente Frédéric Eimery, directeur marketing du Groupe IMA. Et de conclure : "Ce partenariat renforce notre positionnement comme facilitateur de l’usage des véhicules électriques".

*rapport sur l’enquête menée auprès des conducteurs de véhicules électriques - Shell Recharge Solutions - 2022