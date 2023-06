La recharge Ionity sera plus abordable pour les vacances

Jusqu'à ce mois de juin, tous les grands réseaux de charge rapide étaient moins chers que Ionity. Alors que les bornes Electra s’affichent à 0,49 €/kWh, celles de Fastned à 0,59 €/kWh, celles de Tesla à 0,51 €/kWh (et même 0,37 €/kWh pour les conducteurs de Tesla) et celles de TotalEnergies à 0,62 €/kWh, Ionity proposait ses services de recharge pour véhicule électrique à 0,69 €/kWh. Mais, dorénavant, le consortium se veut à nouveau attractif puisqu'il vient d’ajuster les conditions d’abonnement et les tarifs de son Ionity Passport.

Pouvant être réservé facilement sur l’application pour smartphone Ionity, ce Passport permet aux frais mensuels de passer de 17,99 euros à 11,99 euros. Si des variations de prix peuvent exister entre les différents pays européens d’implantation du réseau de recharge, pour des raisons de conversions de devises ou de taxation locale, les conducteurs de VE qui disposeront de l’abonnement Ionity Passport en France devront, eux, s’acquitter de 0,49 euro par kWh au lieu de 0,69 euro. Soit 10 euros les 100 kilomètres d’autoroute. Pour tous les nouveaux contrats conclus à partir du 6 juin, l’engagement minimal de 12 mois, lui, ne s’applique pas.

Rassurer les vacanciers roulant en véhicules électriques

Comparé à son autre offre Direct, Ionity affirme ainsi que l’abonnement Passport se voit rentabilisé dès 60 kWh dans le mois, « ce qui correspond environ à deux sessions de recharge ou à une distance de 300 kilomètres avec un VE à la consommation moyenne de 20 kWh/100 km », note le consortium. Avec un réseau de recharge rapide paneuropéen, situé le long des principaux axes routiers, ouvert aux véhicules de toutes les marques et avec une technologie de charge haute puissance (HPC) allant jusqu’à 350 kW, Ionity entend ainsi favoriser l’électromobilité à l'approche des chassés-croisés estivaux.

Un défi quand on sait que, selon une étude réalisée par l’institut Viavoice pour Sanef, les Français restent majoritairement peu enclins à utiliser un véhicule 100 % électrique pour effectuer leurs trajets de vacances. Ainsi, 71 % des sondés estiment que les voitures électriques ne sont pas adaptées pour une conduite sur l’autoroute. Autant de sceptiques que Ionity espèrent convaincre grâce à son offre Passport.