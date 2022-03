La recharge sans fil expérimentée par une flotte de Volvo XC40 Recharge

Volvo Cars intègre et teste une nouvelle technologie de recharge sans fil en milieu urbain en collaboration avec la société de taxis Carbonline et la ville de Göteborg, qui s'est engagée dans un plan de développement durable pour parvenir à un mode de transport non polluant d’ici 2030. "L’initiative Gothenburg Green City Zone nous permet d’expérimenter en conditions réelles de nouvelles technologies prometteuses et de les évaluer au fil du temps en vue d’un éventuel déploiement à l’avenir", explique Mats Moberg, responsable du département Recherche et Développement du constructeur.

Les bornes de recharge utilisées lors des tests sont livrées par Momentum Dynamics, l’un des principaux fournisseurs de systèmes de recharge électrique sans fil. Le process débute automatiquement lorsqu’un véhicule compatible se gare au-dessus de la plaque de recharge intégrée dans la rue. L'énergie est transmise par la plaque de recharge et récupérée par une unité réceptrice placée dans le véhicule. Pour aligner facilement la voiture sur la plaque de recharge, Volvo Cars utilise son système de caméra 360°.

"Concernant les modèles XC40 Recharge 100 % électriques, la puissance de charge sans fil sera supérieure à 40 kW, rendant les vitesses de recharge environ quatre fois plus rapides qu’un chargeur CA filaire de 11 kW et presque aussi rapides qu’un système de charge rapide CC filaire de 50 kW", avance déjà la marque. La flotte en test circulera 12 heures par jour et chaque véhicule devrait parcourir 100 000 km par an, faisant également de ce projet le premier test de durabilité de modèles Volvo 100 % électriques dans un usage commercial.