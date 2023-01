La région Île-de-France lance son sixième challenge en faveur de la mobilité

À l’occasion du CES 2023 (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, Éric Feunteun, COO de la Software République et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, ont lancé le sixième challenge de la Software République, baptisé « AI for Urban Mobility ».

Fondée par six entreprises (Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales), la Software République est un écosystème européen d'open innovation dédié à la mobilité intelligente, sécurisée et durable. Depuis sa création en avril 2021, la Software République a mené cinq challenges et s’apprête à démarrer le sixième. L’objectif est d’imaginer un service de mobilité utilisant l’intelligence artificielle autour de l’usage de la voiture en Île-de-France (autopartage, dernier kilomètre, bornes de recharges et infrastructures électriques).

Un projet pour le territoire francilien

Concrètement, cet appel à projets s’adresse aux chercheurs, codeurs, startupeurs, et à toute personne fourmillant d'idées pour améliorer la mobilité urbaine et péri-urbaine en région Île-de-France.

Le jury retiendra essentiellement des solutions innovantes, applicables sur la région francilienne et qui sauront également démontrer un potentiel de réplicabilité. Engagée dans la mobilité durable, la région Île-de-France double l’investissement proposé par le lauréat pour son projet, par une subvention pouvant aller jusqu’à 500 000 euros. Le prix du challenge est également ouvert aux start-up internationales si ces dernières ont un projet d’implantation en région Île-de-France. Les participants peuvent s’inscrire via le site de la Software République entre le 5 janvier et le 10 février 2023 en détaillant leur projet.