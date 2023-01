La Région Occitanie prévoit un éco-chèque mobilité pour les artisans

Désireuse de garantir la mobilité des 200 000 acteurs de l’artisanat de son territoire, la région Occitanie a voté, le 16 décembre 2022, la mise en place d’un éco-chèque mobilité spécialement dédié à ce corps de métier. Ce coup de pouce de 3 000 € pourra ainsi subventionner l’achat ou la location d’un véhicule utilitaire léger ou hybride rechargeable neuf, sous condition de mise au rebut de l’ancien véhicule. Cette contribution régionale sera également cumulable avec les autres aides publiques.

Pour en bénéficier, les artisans occitans doivent seulement être inscrits au répertoire des métiers et fournir toutes les pièces justificatives détaillées dans un règlement téléchargeable ci-joint. Les dossiers sollicitant un financement seront donc considérés recevables à condition de s’avérer complet et constitué sur la plateforme de dépôt dédiée dans les 6 mois suivant la date d’achat ou de location du véhicule.

Les vélos-cargo à assistance électrique sont aussi concernés

Ce soutien financier de la mobilité des artisans locaux ne s’adresse toutefois pas qu’aux utilitaires mais se décline également sur les vélos-cargo achetés neufs auprès d’un professionnel exerçant son activité en région Occitanie.

Minorée à 1 000 €, cette aide est là encore cumulable avec les primes et bonus de l’État si et seulement si le vélo-cargo à assistance électrique choisi n’utilise pas de batterie au plomb et n’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son entrée en flotte. Il doit aussi avoir été acheté neuf à compter du 1er octobre 2022. Ce dispositif particulier s’avère cependant mis en œuvre à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2023. À voir s’il perdurera par la suite…