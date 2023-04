La Renault Clio ravive la flamme

Entre les conducteurs et la Clio, c’est une histoire qui dure depuis plus de trente ans. Et comme souvent, dans les relations longues, il faut ajouter un peu de piquant. C’est le cas avec cette nouvelle version restylée dans un « esprit Alpine ».

Avec 16 millions d’unités vendues dans le monde et presque 6 millions rien qu’en France, la Clio de Renault mérite amplement son surnom de best-seller. Icône du segment B, « respecter ce qui fait son charme tout en la projetant vers l’avenir était donc un défi », explique Gilles Vidal, VP Design du Losange. Le résultat est pourtant à la hauteur de l’ambition avec une carrosserie mélangeant astucieusement des courbes depuis longtemps appréciées et d’inédites lignes acérées.

© Clotilde Gaillard

« Des codes visuels forts, inspirés du street-wear et du monde du sport automobile », souligne Gilles Vidal. En témoignent des éléments graphiques comme une signature lumineuse utilisant la géométrie du logo de Renault, des finitions chromées sur la grille de calandre ou encore une livrée bleue « esprit Alpine » que l’on retrouvait déjà sur l’Austral.

Un produit toujours plus perfectible et perfectionné

Désireux de « poursuivre un processus d’amélioration continu et de confirmer nos choix en matière de motorisation » selon les mots de Fabrice Cambolive, CEO de Renault, le constructeur a rehaussé de quelques chevaux la puissance de sa Clio « faceliftée » à 145 ch et abaissé les émissions de CO2 de son moteur e-Tech full hybrid à 93 g/km. De quoi décrocher la vignette Crit'Air 1 ! Sa consommation, elle, ne s’élève plus qu’à 4,1 l/100 km pour plus de 900 km d’autonomie. « En ville, on peut même parcourir 80 % de son trajet en 100 % électrique » fait valoir Bruno Vanel, VP Product Performance de Renault.

© Clotilde Gaillard

Cette motorisation, qui devrait réaliser plus de 30 % des ventes de cette nouvelle Clio repensée, partage l’affiche avec quatre autres énergies dont l’essence, le GPL et même une propulsion diesel. « Bien que ce carburant soit en déclin en termes d’immatriculation, nous voulions cibler la diversité », justifie Fabrice Cambolive. Ainsi, le modèle propose également neuf versions et trois finitions : New Evolution, Techno et Esprit Alpine donc. Ce dernier niveau offre un habitacle revu avec des surpiqûres bleues et un A brodé sur les dossiers. Néanmoins, les nouveautés en matière d’intérieur sont aussi visibles sur les deux autres moutures avec l’utilisation de matériaux durables et recyclés, l’abandon total du cuir, et une connectivité accrue avec réplication sans fil et un tandem d’écrans digitaux de 7 et 9,3 pouces.

Des clients à satisfaire dans tous les secteurs

Référence en termes de polyvalence, la Clio ne veut pas choisir de privilégier un marché plus qu’un autre mais plutôt apporter son efficacité aux pros comme aux particuliers en visant un mix totalement équilibré.

© Renault Group

« Pour les flottes de sociétés, sa version hybride permettra de se substituer aux parcs diesel », note Ivan Segal, directeur commercial de Renault France. L’ouverture des commandes et la communication de ses tarifs ne se feront toutefois pas avant fin juin pour une commercialisation et des livraisons prévues début septembre, prévient le groupe Renault. Qui se montre très optimiste pour l’avenir grâce à un premier trimestre 2023 laissant présager une meilleure année avec 87 872 ventes en France et 17,3 % de part de marché, en progression de 0,9 point par rapport à l’an passé.