La Renault Clio reste en tête des immatriculations en juillet et sur sept mois

Selon les données de la PFA et d’AAA-Data, la Renault Clio a conservé la tête des immatriculations au mois de juillet, confirmant sa première place sur les sept premiers mois de l’année 2023. La Peugeot 208 et La Dacia Sandero complètent le trio de tête sur le mois et sur sept mois.

Sur le mois de juillet 2023, la Renault Clio a terminé en tête des immatriculations de véhicules particuliers, selon les données de la PFA et d’AAA-Data. Elle s’est écoulée à 8 071 exemplaires le mois dernier, et conserve la tête des livraisons sur les sept premiers mois de l’année, avec un total de 55 803 unités, soit une part de marché de 5,5 %. Elle devance la Peugeot 208, qui a enregistré 5 280 livraisons en juillet et 52 077 depuis le début de l’année. Elle prend donc la deuxième place sur ces deux périodes, avec une part de marché de 5,1 %. Enfin, la Dacia Sandero complète le podium, avec 4 965 immatriculations le mois dernier et 40 613 sur sept mois. Elle détient ainsi 4 % du marché des véhicules particuliers depuis le début de l’année.

Citroën au pied du podium

Au mois de juillet, la Citroën C3 a suivi de près la Sandero, avec 4 905 immatriculations. Ce score lui permet de rester également à la quatrième place du classement sur sept mois, avec 34 043 unités, soit une part de marché de 3,3 %. Renault place ensuite son Captur au cinquième rang sur le mois de juillet, avec 3 954 immatriculations. Un nombre qui lui permet de devancer le Peugeot 2008 sur le mois mais pas sur les sept premiers mois de l’année, puisque le crossover Renault est sixième, avec 29 752 exemplaires. Si le 2008 n’a été immatriculé qu’à 3 231 unités en juillet, il reste devant le Captur, avec un total de 31 486 unités. La Peugeot 308 se place ensuite au sixième rang sur le mois de juillet, avec 3 707 immatriculations. Elle figure au septième rang sur les sept premiers mois de l’année, avec 27 440 unités. Une autre Dacia prend la huitième place en juillet, avec 2 848 exemplaires immatriculés. Il s’agit du Duster, qui figure à la même place au cumul des sept mois, avec 19 989 exemplaires immatriculés.

Tesla hors du Top 10 en juillet

Au neuvième rang sur le mois de juillet figure la Toyota Yaris Cross, avec 2 346 immatriculations. Un score qui ne lui permet pas d’entrer dans le Top 10 au cumul des sept mois. En effet, elle prend seulement la 14ème place, avec 17 275 unités. Pour conclure ce Top 10 du mois de juillet, Fiat place sa 500 au dixième rang, avec 2 143 immatriculations. Un score qui permet à l’inamovible italienne de conserver cette place au cumul des sept mois, avec 19 131 exemplaires livrés. Enfin, la Tesla Model Y se retrouve hors du Top 10 au mois de juillet mais reste à la neuvième place sur les sept premiers mois de l’année, grâce à des livraisons irrégulières mais un succès commercial certain. Le véhicule électrique américain s’est écoulé à 19 372 unités depuis le début de l’année 2023, soit une part de marché de 1,9 %.