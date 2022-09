La Renault Mégane E-Tech prend la tête des ventes de véhicules électriques

Clément Molizon, délégué général de l'Avere-France, analyse : « 1,2 million de véhicules légers (particuliers et utilitaires) immatriculés depuis le début de l’année 2022 : c’est quasiment un demi-million de moins qu’en 2019, année de référence du marché automobile. La question aujourd'hui est de savoir à quelle vitesse le marché se rétablira en sortant des crises sanitaire et énergétique, ainsi que des difficultés d'approvisionnement et de logistique. Dans ce contexte, la mobilité électrique poursuit néanmoins sa croissance, avec une augmentation des immatriculations de 9,8 % par rapport à août 2021 (et même + 211 % vs 2019). En 2022, l'électrique représente le double des volumes des hybrides rechargeables. L’arrivée programmée de nouveaux modèles sur les prochains mois et les prochaines années devrait contribuer à alimenter la dynamique du segment. »

Renault reprend la tête du top 10 des VP électriques

Sur le seul mois d'août, 19 920 nouveaux véhicules électrifiés ont été mis en circulation. Dans le détail, 13 121 modèles 100 % électriques ont été immatriculés (+ 23,4 %), dont 37,77 % par des entreprises. Les hybrides rechargeables voient de leur côté les ventes baissées à 6 799 unités (- 9,5 %), avec une participation des entreprises à hauteur de 72,04 %. Enfin, on note du changement dans le top 10 des modèles électriques les plus plébiscités par les conducteurs avec désormais en tête des ventes, la Renault Mégane E-Tech.