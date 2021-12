La Renault Zoe et la Dacia Spring étrillées à la notation Euro NCAP

L’organisme indépendant d’évaluation de la sécurité automobile vient de rendre publiques ses dernières nuées d’étoiles pour l’année 2021. Incluant onze véhicules, issus de segments divers, cette session décerne la note maximale de 5 étoiles aux BMW iX, Genesis G70 et GV70, Mercedes-EQ EQS, Nissan Qashqai, Skoda Fabia et Volkswagen Caddy. La Fiat 500e électrique et le Marvel R de MG remportent eux 4 étoiles. Loin devant les modèles tricolores Renault Zoe et Dacia Spring, dont les performances en cas d’accident inquiètent.

Sur les onze véhicules testés dans l’ultime classement établi par l’Euro NCAP pour 2021, sept décrochent la meilleure note de 5 étoiles sur 5. Un bon ratio qui comporte en son sein des marques allemandes comme japonaises et des moutures généralistes comme des voitures plus premium. Ainsi, le crossover Nissan Qashqai se démarque positivement dans le domaine de l'assistance à la sécurité. De son côté, la limousine 100 % électrique Mercedes-Benz EQS avance une excellente protection des occupants adultes et enfants. Tout comme le petit monospace Volkswagen Caddy.

Derrière l’élite, on retrouve de bons élèves méritants, affublés d’un 4 étoiles : l’Italienne électrique Fiat 500e et le tout récent SUV familial chinois « branché » de MG, Marvel R. Le duo pêche par un pourcentage moyen au niveau de la protection des usagers vulnérables de la route, la Fiat obtenant 67 % et le Marvel R 55 %. De légers ratés qui n’empêchent pas Michiel van Ratingen, secrétaire général d'Euro NCAP, d’apprécier les efforts des constructeurs pour garantir des voitures fiables et agréables à conduire. « Une fois de plus que la sécurité repose avant tout sur une bonne ingénierie et moins sur le type de groupe motopropulseur ou le prix », souligne-t-il.

Tableau d’horreur

Malheureusement, on ne peut compter dans le lot que deux marques nationales, recalées sans ménagement. Au fond de la classe, Renault et Dacia font figure de cancres avec la Zoe restylée et le SUV abordable Spring. Si la citadine électrique du Losange, chouchoute des ventes sur le marché « branché », a en effet reçu plusieurs améliorations de sa batterie, son score sécuritaire à, au contraire, chuté avec la disparition d’un airbag latéral, remplacé par un airbag thorax jugé moins efficace par l’Euro NCAP. Offrant une mauvaise protection en cas d'accident dans l'ensemble et manque de technologie d'évitement d'accident, la Renault Zoe se voit lourdement déclassée, ne récoltant aucune étoile ! Une déception quand on sait que, en 2001, la Renault Laguna a été la première voiture à obtenir cinq étoiles…

Son cousin le Dacia Spring, lui, fait tout juste mieux en n'obtenant qu’une seule étoile. Inspiré du Renault City K-ZE, lui-même dérivé du Renault Kwid vendu en Inde et au Brésil, ce véhicule ne prévoyait cependant pas de décrocher 5 étoiles au crash test, misant sur un équipement frugal pour se rendre abordable. Une sobriété technologique sans doute un peu trop poussée puisque le jugement final s’avère rude. « Ses performances dans les tests de collision sont carrément problématiques, avec un risque élevé de blessures mortelles pour la poitrine du conducteur et la tête du passager arrière lors des tests de collision frontale et une protection thoracique marginale en cas de collision latérale », assène l’Euro NCAP.

« Il est cynique d'offrir au consommateur une voiture verte abordable si cela se fait au prix d'un risque de blessure plus élevé en cas d'accident. D'autres voitures, comme la Fiat 500e, récemment récompensée de 5 étoiles au Green NCAP, montrent que la sécurité n'a pas besoin d'être sacrifiée pour la propreté environnementale », regrette quant à lui Michiel van Ratingen.