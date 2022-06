La Renault Zoe évolue encore

Sur le marché depuis 2012 et restylé en 2012, la citadine électrique du Losange revoit la construction de sa gamme et hérite de nouvelles caractéristiques techniques.

La Renault Zoe a réussi à populariser la voiture électrique. Depuis 2012, près de 380 000 exemplaires de cette citadine 100 % électriques sont sortis des chaînes de l'usine Renault de Flins (Yvelines). Commercialisée depuis 2019, la version restylée continue d'évoluer. Ainsi, le constructeur français indique que la gamme de son véhicule a été revue de fond en comble.

Les appellations "Life", "Zen", "Intens" jusqu'alors utilisées pour désigner les différents niveaux de finition passent à la trappe. Place aux dénominations "equilibre", "evolution" et "iconic". De série, la Renault Zoe MY2022 offre donc l'AEBS, la carte mains libres, la climatisation manuelle, un écran central multimédia de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto ainsi qu'un chargeur embarqué 22 kW. La finition intermédiaire ajoute la reconnaissance des panneaux de signalisation et l'aide au maintien dans la voie. Le système de navigation , les jantes alliage 16 pouces et les capteurs de stationnement sont également de la partie. En haut de gamme, la Zoe s'offre des jantes de 17 pouces, des antibrouillards, une sellerie TEP/tissus recyclé et voit la taille de l'écran multimédia être portée à 9,3 pouces.

Les tarifs de cette mise à jour sont compris entre 33 700 et 36 900 euros. Pour mémoire, à son lancement en 2019, la Renault Zoe restylé se négociait entre 23 900 et 31 500 euros, bonus écologique non-déduit.