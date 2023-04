La rentabilité de Tesla écrase la concurrence en 2022

Selon une étude d'Ernst and Young, les 16 plus grands constructeurs automobiles ont enregistré une augmentation de 18 % de leur chiffre d'affaires en 2022. Dans le même temps, leurs ventes en volume ont reculé de près de 3 %. Tesla a tiré son épingle du jeu en réalisant une marge bénéficiaire record de 16,8 %.

Une étude d'Ernst and Young (EY), publiée le 24 avril 2023, s’est penchée sur les résultats des constructeurs automobiles au niveau mondial pour l'ensemble de l’année 2022. Malgré la baisse des ventes en volume de près de 3 % par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation des 16 plus grands groupes automobiles du monde ont atteint de nouveaux sommets. En effet, le chiffre d'affaires a augmenté de 18 % et le bénéfice de 16 %. Cette étude montre que les constructeurs ont réussi à réaliser des ventes et des bénéfices records.

Tesla en tête avec une marge bénéficiaire de 16,8 %

Dans la guerre des prix à la baisse sur la voiture électrique, Tesla a réalisé la plus forte marge de tous les constructeurs, avec une marge bénéficiaire de 16,8 %, loin devant Mercedes ou encore Stellantis. Cette étude menée par Aymeric de La Morandière, associé d'EY, montre ainsi que le dernier trimestre solide en chiffre d'affaires a couronné une année exceptionnellement réussie pour les grands groupes automobiles.

Toyota toujours meilleur vendeur mondial malgré une baisse des ventes

Avec environ 10,5 millions d’unités vendues en 2022, c’est à nouveau, et de loin, Toyota qui a vendu le plus de véhicules neufs dans le monde entier. Toutefois, avec une baisse de 0,1 % de ses ventes par rapport à l'année précédente, la concurrence se rapproche. Volkswagen se classe deuxième avec environ 8,2 millions d’unités vendues, devant General Motors qui a écoulé environ 5,9 millions de voitures. Seuls cinq constructeurs ont vu leurs ventes progresser leurs ventes par rapport à l’année précédente : Tesla, Ford, Suzuki, Mercedes-Benz et Hyundai.

Les constructeurs étrangers en forte baisse en Chine

Sur le marché chinois, c'est Volkswagen qui a vendu le plus de véhicules en 2022, suivi par General Motors et Toyota. Cependant, ces trois constructeurs ont tous enregistré des ventes en baisse par rapport à l’année précédente. Seul Mercedes-Benz a réalisé des ventes en progression (+ 2 %) parmi les 14 constructeurs analysés et ayant communiqué leurs chiffres. Les ventes totales de Toyota n’ont connu qu’un léger tassement à - 0,2 %. Celles de General Motors ont accusé un repli de - 10 %.