La salon Rétromobile opte pour un report en mars 2022

Sous l’effet du regain de tension de la crise sanitaire, les organisateurs du salon Rétromobile ont sondé exposants et visiteurs et suivi leur préférence de reporter l’événement du 16 au 20 mars.

Initialement prévu du 2 au 6 février 2022, le salon Rétromobile, grand-messe des professionnels et des passionnés de véhicules anciens, est reporté de quelques semaines et se tiendra du 16 au 20 mars 2022. En cause, la progression du variant Omicron, qui impose de nouvelles contraintes en France et en Europe, et les restrictions de circulation prises par plusieurs pays, ce qui amputerait de facto significativement le visitorat étranger.

Jean-Sébastien Guichaoua, directeur des événements Rétromobile et Solutrans, annonce officiellement « le report du salon Rétromobile 2022 du 16 au 20 mars dans les pavillons 7.2 et 7.3 de Paris Porte de Versailles. Nous avons sondé les exposants et les visiteurs pour avoir leur avis. Le résultat est sans équivoque : près de 80 % d'entre eux ont préféré le report ». Tout en gardant intact son optimisme : « Cette édition sera placée sous le signe des retrouvailles et de la convivialité ! ».