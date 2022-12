La Semaine des services de l’automobile et de la mobilité revient fin janvier 2023

La Semaine des services de l’automobile et de la mobilité (SSAM) revient du 28 janvier au 4 février 2023. Près de 400 événements en France permettront aux jeunes et à leurs parents de découvrir les métiers de l’automobile, du poids lourd, du vélo et de la moto.

La huitième édition de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité (SSAM) revient du 28 janvier au 4 février 2023. Organisé par l’Anfa et Mobilians, cet événement est conçu pour faire découvrir aux jeunes et à leurs parents les innombrables professions liées aux univers de l’automobile, du véhicule industriel, du vélo et de la moto. Des secteurs en manque de collaborateurs pour des fonctions diverses et de tous niveaux. L’évolution globale des engins de mobilité nécessite aujourd’hui un niveau de qualification élevé dans les domaines techniques. Loin de se limiter aux métiers techniques, les univers de la mobilité concernent de nombreuses formations. La SSAM a été pensée pour mettre en avant cette diversité au niveau national. En 2023, l’accent est mis sur le professionnalisme exigé par ces métiers, à travers le slogan « Révèle le professionnel qui est en toi ! ». Alors que de nombreux jeunes ne savent pas vers quel secteur se tourner au moment de leur orientation, cette SSAM doit leur donner envie de s’investir dans des métiers mal connus. « Nous souhaitons envoyer un message positif à la jeunesse et à celles et ceux qui sont tentés d’intégrer notre branche : découvrez-vous une vocation ! À une époque où la question du sens du travail est cruciale, nous voyons chaque année à travers nos jeunes à quel point nos métiers offrent la possibilité de se révéler dans un service de proximité, du quotidien, au plus près des usagers », explique Stéphane Rivière, vice-président de l’Anfa.

Portes ouvertes

Le programme détaillé de cette SSAM sera dévoilé le 4 janvier sur le site internet de l’événement mais, comme chaque année, l’opération repose sur l’ouverture de centres de formations et d’entreprises aux jeunes et à leurs parents. Un peu partout sur le territoire, centres de formations, lycées professionnels, entreprises et agences Pôle Emploi s’allient pour faire découvrir concrètement leur univers. Les événements prennent différentes formes, avec des visites mais aussi des rencontres avec des formateurs, des chefs d’entreprises et des apprentis. Certains organismes permettent même aux jeunes de prendre la place d’un apprenti pour découvrir au plus près le travail effectué.