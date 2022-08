La Sion de Sono Motors animée par le soleil

En cette période de grande chaleur et de fort ensoleillement, difficile de ne pas imaginer d’exploiter plus largement l’énergie solaire. Notamment dans le cadre de la mobilité électrique. Certaines stations de bornes de charges exploitent déjà cette énergie naturelle, gratuite et renouvelable. Des constructeurs comme Hyundai, KIA, Audi et Toyota imaginent équipés leurs véhicules d’un toit intégrant des cellules photovoltaïques. De manière plus avancée encore, certains constructeurs ont conçu un véhicule solaire, comme Lightyear. Une autre marque vient d’annoncer la commercialisation prochaine d’un véhicule qui se recharge à l’énergie solaire : La Sion, proposé par l’allemand Sono Motors, spécialiste de la mobilité solaire.

Sur l’ensemble de sa carrosserie, la voiture familiale est équipée de 456 demi-cellules solaires parfaitement intégrées, quasi invisibles. Ces dernières sont étudiées pour résister aux rayures. Le constructeur indique que le véhicule peut gagner grâce au soleil 112 km d’autonomie en moyenne par semaine, ce qui, selon l’usage, peut éviter une recharge sur une borne et permettre ainsi à l’auto d’être autosuffisante en énergie. Précisons que les cellules photovoltaïques produisent de l’énergie même par temps nuageux et à l’ombre. Elles peuvent générer jusqu’à 1,2 kilowatts. Bien entendu, la Sion peut être rechargée sur une borne selon 3 standards. La charge à 80 % de sa capacité, 240 km d’autonomie, prend entre 35 mn et 12 heures selon le type de borne.

La batterie du véhicule, refroidie par liquide, a une capacité de 54 kWh, ce qui permet de parcourir jusqu'à 305 km avec une seule charge. La chimie de la batterie (phosphate de lithium) ne contient pas de cobalt, de nickel ou de manganèse. Elle est ininflammable et même après une utilisation longue et intensive, elle n'affiche que de faibles pertes de puissance.

La production du véhicule, encore en développement, démarrera en Finlande l’an prochain, au second semestre. Elle sera commercialisée au prix de 29 900 euros. Les commandes sont ouvertes. Au 1er juillet 2022, Sono Motors comptait plus de 19 000 réservations. La marque vise les 257 000 véhicules produits sur les sept prochaines années.