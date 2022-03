La situation économique des MRA se complique

Si le marché de la rechange automobile a dépassé en 2021 son niveau d’avant-crise, celui de 2019, et malgré sa résilience, on note une trésorerie qui se vide chez les garagistes multimarque avec un risque grandissant d’impayés et de faillites.

Dans le cadre du Club de la Distribution Automobile organisé par la Feda le 17 mars, Laurent Frelat, vice-président de Xerfi Spécific, a dressé un bilan de la situation économique de la filière de la rechange indépendante entre 2019 et 2021.

Il ressort que le marché, au niveau du véhicule léger, a été en hausse de 5,5 % mais « la vigueur de la reprise masque des situations très différentes à 2 ans d’intervalles qui vont d’une croissance à 2 chiffres à un recul de 3 voire 4 à 5 % » souligne Laurent Frelat.

Tous les segments de marché ont tiré la croissance globale du marché, avec la peinture-carrosserie à + 2 %, les pièces de grandes ventes à +11, 5% et les pièces techniques à + 6,1 %. L’inflation des prix explique aussi en partie ces hausses. Si les ventes de pièces ont augmenté, force est de constater que les prestations en atelier (activité intégrée chez certains distributeurs) sont loin de retrouver le niveau de 2019 avec un recul de près de 9 %. Le niveau de stock de pièces reste au quatrième trimestre 2021 à un haut niveau : environ 12 % au-dessus la normale.

Du côté des réparateurs, clients des distributeurs du panel, Xerfi Spécific mesure une hausse de 2,4 % entre 2019 et 2021. Si tous les canaux sont en progression, les MRA (+6 %) et les centres-auto (+5%) affichent une croissance plus marquée que les agents de marque (+1,2 %) et les réparateurs rapides (+2,4%). Il ressort qu’au niveau des réparateurs, le panier de produits techniques (freinage, amortisseurs, échappement, pneumatiques et filtres) soit en baisse de 3,1 %. Le panier de pièces de grandes ventes (bougies, batteries, huile et balais d’essuie-glaces) est lui en hausse de 6,3 %.

la situation financière des MRA se dégrade

« Malgré la résilience des MRA, leur situation financière reste particulièrement fragile avec une trésorerie insuffisante et des marges dégradés. Cette situation se répercute sur leurs distributeurs en termes de délais et défaillances de paiement » constate Laurent Frelat.

Pour ce dernier, cette tension s’accentue avec la pression concurrentielle des autres acteurs et le manque de main d’œuvre alors que les demandes de réparations lourdes se multiplient. Une inquiétude que soulève aussi Vincent Congnet, directeur des réseaux VL chez Allaince Automotive Group : « Nous avons perdu au fil du temps la vision que nous avions sur la partie financière de nos garages durant la crise sanitaire au sujet des PGE et du suivi de trésorerie. Malheureusement, on note une hausse de garages qui cessent leur activité suite à des problématiques financières alors que depuis 2 ans les faillites se faisaient rares. On s’attend à une vague d’arrêts d’activité. Le moment difficile est à venir. Je suis assez inquiet pour les réparateurs ».

L’inquiétude est d’autant plus présente qu’après un mois de janvier à -4,5 %, février a fini à son tour à -4,8 % selon un autre observatoire, celui d’EBP Méca.