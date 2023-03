La SMEG implante 1 300 points de charge sur les sites de la Financière Teychené

Le parc immobilier du groupe propriétaire de plus de 740 000 m2 de locaux commerciaux et bureaux sur toute la France va s’agrémenter de plus d’un millier de bornes de recharge installées par EVzen, marque de la SMEG.

Structure financière axée sur le marché de l’investissement immobilier de 35 ans d’âge, le groupe Financière Teychené prend sa part du maillage de recharge du territoire hexagonal en équipant ses parkings de 1 300 points de charge, dont 500 rapides et ultra-rapides. D'une puissance délivrée de 7 à 180 kW, ils seront répartis sur 167 sites et ouverts au grand public grâce à l’offre EVzen de la SMEG. Cette filiale du groupe Engie a d'ailleurs récemment été retenue par l’entreprise française de la grande distribution originaire de l'Yonne, Schiever.

Dans les faits, l’opérateur d’infrastructures et de services énergétiques, anagramme de la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz, apportera une assistance 24h/24 et 7j/7 « via un centre d’exploitation dédié et 100 % internalisé, disposant de ses propres experts techniques, gage de fiabilité pour notre partenaire », précise Thomas Battaglione, administrateur directeur général de la SMEG. Anthony Dupont, directeur de la mobilité électrique à la SMEG, indique quant à lui qu’ « une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires sera reversée à l’hébergeur des stations, une vraie différence en termes d’attractivité pour les établissements partenaires. »

À noter également que les sites qui verront s’implanter ces stations EVzen de nouvelle génération pourront s'adapter à l'évolution de la demande et des usages grâce à leur conception modulaire. Si besoin, le déploiement de bornes supplémentaires s’effectuera donc de manière simple et fluide pour mener à une optimisation des ressources. De quoi étoffer le réseau EVzen de la SMEG, qui revendique actuellement 1 550 points de charge rapide en France et à Monaco.