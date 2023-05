La SNCF agrémente sa flotte de cinq nouvelles Citroën

En fin de semaine dernière, le concessionnaire Midi Auto 19 a assuré une livraison cruciale pour SNCF Réseau. Afin de poursuivre la transformation de sa flotte d’entreprise, l’entité vient en effet de recevoir cinq véhicules siglés Citroën à destination de trois établissements SNCF en région Nouvelle-Aquitaine : quatre VP et un VU. Dans le détail, ce sont ainsi trois citadines Citroën C3 qui ont été livrées pour l’EIC Centre Limousin, un Citroën C4 pour l’EIV Quercy Corrèze – chargé d'entretenir les engins ferroviaires utilisés sur les chantiers – et un Citroën Jumpy taille M pour l’Infrapôle Indre Limousin.

Renouvellement et LLD

Ces nouveaux modèles intègrent la flotte de SNCF Réseau en LLD, notamment chez Leasys pour les trois Citroën C3. Et ce malgré le fait que « les nouveaux contrats LLD ont globalement augmenté de 30 % sur ces deux dernières années », précise Christophe Roy, responsable du parc automobile régional chez SNCF Réseau, dans un post Linkedin.

Toutefois, « notre politique de renouvellement volontariste et méticuleuse nous permettra, dans quelques mois, d’inverser totalement cette tendance avec près de 8 % de diminution sur les coûts de structure LLD, pour l’ensemble des 100 prochains renouvellements à venir, soit près de 30 % du parc et 50 % des LLD », ajoute le gestionnaire de flotte. Une manière de rationaliser chaque investissement, « en collant au plus juste du ratio besoin production/coût financier associé ».