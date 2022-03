La Software République lance son incubateur avec 5 startups

La Software République vient de lancer officiellement son incubateur. Fondée par Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thalès, cette structure cible des jeunes pousses dans les domaines de l’énergie, des nouvelles mobilités et du véhicule connecté. Cinq startups seront accompagnées par les six membres fondateurs sur une période allant de six à dix-huit mois. Les entreprises retenues dans le cadre de cette première promotion sont les gagnantes du Mobility 4.0 Challenge. Il s’agit donc de Wattpark, Geoflex et Vianova. Le comité de sélection de l’incubateur a également retenu Angoka et Parcoor pour compléter cette promotion. Ces entreprises doivent avoir un projet avec au moins deux membres de la Software République.

Accompagnement à la carte

Ces startups vont pouvoir profiter des ressources des six membres fondateurs. Elles auront accès à leur expertise technique, à leurs moyens d’essais et pourront être hébergées sur le lieu le plus opportun pour leur développement. Elles seront aidées en matière d’analyse de marché, de finance, de business plan et de ressources humaines. Un cabinet d’avocats les accompagnera sur les sujets juridiques et fiscaux. Au-delà de cette première promotion, les candidatures sont ouvertes en permanence sur le site internet de la Software République. Le comité de sélection se réunit chaque année en juin et en décembre, pour une entrée en incubation en septembre et en janvier.