La solution de Zenride contre les émissions de CO2

Ils ont testé en 2021 dans 14 sociétés du groupe Divers (sites industriels) en France avant d’ouvrir leur marché à toutes les sociétés qui veulent lancer le services le 1er janvier 2022. Les utilisateurs contactent les RH (Ressources Humaines) de Zenride facilement et obtiennent leur vélo sous trois jours environ. Permet à Saint-Gobain (premier contrat-cadre de Zenride) d’enrichir leur marque employeur. Zenride est en partenariat avec des magasins de vélos et a facilité le déploiement grâce à la digitalisation.

Pratiquer une activité physique tout en sauvant la planète

Zenride est en accord avec une politique tournée vers l’environnement et le développement durable « Agir durablement ». L’entreprise a choisi le vélo dans ce cadre de mobilité verte afin d’éviter les problèmes de grèves dans les transports en commun. Cela permet de pratiquer une activité physique et de bien se réveiller le matin pour environ 10 euros par mois seulement en fonction de la valeur du vélo choisi car c’est pris en charge à 70% par les employeurs. C’est donc bénéfique pour la planète et pour les collaborateurs puisque les employeurs économisent en moyenne 300 euros par an. Sur le périmètre test de 4 000 salariés, ce sont 500 vélos qui ont été commandés, soit 12,5% des salariés éligibles. La distance moyenne parcourue par ces salariés est de 1 150 km par an. Ce qui équivaut à 225kg de CO2 évités par vélo en moyenne.