La station Tcmatic ACE 23.01 récompensé au « German Design Award »

Le Conseil allemand des experts en marques et en design a décerné à l’entreprise espagnole Tcmatic, la distinction « Winner » dans la catégorie « Excellent Design Produit – Industrie » pour sa nouvelle station de vidange automatique ACE 23.01. Notons que ce prix récompense les travaux de conception remarquables réalisés par les 24 meilleurs projets du monde entier. Ceux-ci sont sélectionnés par un jury indépendant d'experts dans chaque catégorie des « German Design Awards ».

Rappelons que l’ACR 23.01 marque un changement majeur en termes de conception, de logiciel, de données et d’ergonomie, se distinguant ainsi de tous les équipements actuellement disponibles sur le marché. Il s’agit d’une machine conçue par et pour l’utilisateur, dotée d'une interface simple, intuitive et fonctionnelle. Mais sa principale valeur réside dans sa base de données interne et l’accès aux services Tcmatic Data Service et SAT Direct, le centre nerveux de la marque.

« Cela été un très long processus pour déterminer les caractéristiques physiques, techniques et technologiques de notre nouvelle machine de vidange des transmissions automatiques, nous y sommes parvenus grâce à notre excellente connaissance de ce type de produit, mais aussi des besoins de nos clients », commente Miguel Sola, pdg de Tcmatic.