Véhicules électriques : Volvo et Northvolt installent leur "gigafactory" en Suède

La pièce maîtraisse des automobiles du futur - 100 % électriques donc - ne sera pas le moteur mais bien la batterie. Dans un avenir très proche, le constructeur suédois Volvo Cars entend bien maîtriser la production de cet élément crucial pour les performances et la durée de vie de ses véhicules. D'autant que ceux-ci vont rapidement renoncer au thermique pour ne carburer qu'à l'électricité d'ici à la fin de la décennie. « Nous mettons tout en œuvre pour dominer le segment des véhicules électriques haut de gamme et vendre uniquement des véhicules 100 % électriques d’ici à 2030 », martèle régulièrement Håkan Samuelsson, CEO de Volvo Cars.

Pour parvenir à ses fins, la marque s'est liée avec Norhtvolt. Un fabricant européen de batteries, fondé en 2016, qui compte notamment parmi ses clients de grands noms de l'industrie automobile tels que BMW et Volkswagen ou encore de l'univers du poids-lourd comme Scania. De ce rapprochement est né une coentreprise de production de batteries qui a décidé d'installer ses lignes de fabrication à Torslanda (Göteborg), en Suède. C'est-à-dire au plus près d'infrastructures déjà existantes comme « le plus grand site de production automobile de Volvo Cars, un solide circuit d’approvisionnement en énergies renouvelables, la proximité des centres R&D de Volvo Cars et de Northvolt [mais aussi] un vivier de compétences professionnelles pertinentes », précisent les partenaires.