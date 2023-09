La télématique de Geotab épaule les flottes de BMW

« Une collaboration avec une entreprise spécialisée dans la télématique offre de nombreux avantages aux constructeurs automobiles et aux clients. Les équipementiers n'ont pas besoin de développer leurs propres infrastructures pour l'analyse et la visualisation des données, mais peuvent intégrer directement leurs données à la télématique, en utilisant des systèmes de cloud et des API innovantes » affirme Christoph Ludewig, vice-président OEM Europe chez Geotab, pour justifier le partenariat conclu entre le télématicien et BMW.

Effective à partir de septembre 2023 dans 30 pays européens (dont l’Allemagne, l’Espagne, la France ou encore le Royaume-Uni), cette collaboration ouvre en effet la solution de Geotab aux modèles BMW Group disposant de l'équipement actif 6AE Teleservices ou de l'équipement 6AP 'Remote Services. Les véhicules plus anciens peuvent, eux, être équipés d'un dispositif Geotab GO. En somme, les gestionnaires de flotte de BMW peuvent utiliser la plateforme Geotab pour optimiser des itinéraires, la consommation de carburants ou identifier le potentiel d'électrification de leur flotte car la télématique intégrée aux véhicules BMW Group peut désormais être combinée avec les technologies de la plateforme MyGeotab. L'activation, quant à elle, se réalise à distance et ne nécessite pas de passage en atelier.

Un logiciel largement compatible

Apportant donc une solution de connectivité clé en main aux responsables de flotte mais aussi aux sociétés de leasing et de location courte durée ainsi qu’aux acteurs de l'autopartage en vue de prendre les meilleurs décisions de gestion, ce supplément d’analyses alimente également les efforts globaux de développement durable, et notamment le rapport CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), obligatoire pour certaines entreprises de l'Union Européenne à partir de 2024. Néanmoins, le principal avantage de la plateforme MyGeotab est qu’elle peut désormais intégrer les données propriétaires de BMW donc, mais aussi de Renault, Ford, Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, DS et Mercedes-Benz, entre autres. Compatible avec les véhicules électriques et les hybrides rechargeables en plus des thermiques, ce logiciel déploie par conséquent une vue d'ensemble multi-marques.