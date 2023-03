La télématique Webfleet se connecte aux véhicules Ford

La solution de gestion de flotte liée au pneumaticien Bridgestone assure une connexion à sa plateforme SaaS, via le programme OEM.connect, aux entreprises qui utilisent des voitures et utilitaires légers de la marque Ford équipés de sa solution télématique intégrée.

Utilisée par plus de 60 000 entreprises à travers le monde, Webfleet fournit aux gestionnaires de flottes des informations basées sur les données remontées de leurs véhicules afin d’optimiser leurs opérations depuis plus de 20 ans. Liant de nombreuses collaborations avec des acteurs de la mobilité et des constructeurs par le biais de son programme de partenariat OEM.connect, Webfleet donne désormais accès à ses services télématiques aux modèles de l’Américain Ford, et ce sans aucune installation matérielle.

Une exploitation des données véhicules simplifiée

Seul le numéro d’identification (VIN) est en effet nécessaire pour connecter les véhicules Ford à la plateforme OEM.connect. Les VP et les VU de la marque peuvent ainsi transmettre leurs informations internes directement à Webfleet qui les transférera sous forme de datas précises et exploitables aux responsables de parc concernés. Ces derniers bénéficient aussi des applications standard et mobile de Webfleet, y compris les rapports de performances et diagnostics de flotte, les données de trajet, le suivi GPS, la pression des pneus ou encore la consommation de carburant des véhicules grâce à des notifications instantanées.

>> À LIRE AUSSI : Webfleet Solutions investit dans le véhicule électrique, confirme Taco van der Leij

Alors que l’OEM.connect pour les véhicules Ford s’avère disponible à la commande dès maintenant en Autriche, Belgique, Allemagne, Espagne, Suisse, France, Italie, Royaume-Uni, Irlande, Pologne, République tchèque, Danemark, Suède et Pays-Bas, le programme sera prochainement commercialisé dans d’autres pays. Pour cause : « Cette coopération souligne l’importance des données télématiques pour les flottes et la manière dont la mise en commun de l’expertise tend à accélérer et améliorer l’application de cette technologie », affirme Taco van der Leij, vice-président de Webfleet Europe.