La Tesla Model Y en tête des immatriculations en mars auprès des particuliers

Selon les données de AAA Data, la Tesla Model Y figure en tête des immatriculations au mois de mars en France auprès des acheteurs particuliers. Cet afflux de livraisons lui permet de devancer la Dacia Sandero et la Peugeot 208.

La Tesla Model Y a été la voiture immatriculée en plus grand nombre auprès des clients particuliers au mois de mars, selon les données fournies par AAA Data. Un succès qui s’explique sans doute par un afflux de livraisons chez le constructeur américain. En effet, la marque a jusqu’à présent un rythme de livraisons irrégulier, qui pourrait cependant évoluer avec la montée en cadence de son usine allemande. Ainsi, 4 803 Model Y ont été immatriculés en mars 2023, contre 458 seulement en mars 2022. Depuis ce début d’année, le nombre total de Model Y livrés à particuliers atteint 6 642 unités, ce qui signifie que de nombreux clients attendaient leur voiture. Cependant, ce nombre confirme également le succès du modèle auprès des clients français. Cette arrivée massive lui permet de prendre la tête devant la Dacia Sandero, qui confirme sa cote d’amour mois après mois. Cette dernière a été immatriculée à 4 414 exemplaires le mois dernier, soit une baisse de 21,8 % par rapport à mars 2022. Les problèmes d’approvisionnements en composants rencontrés l’année dernière jouent également un rôle dans les décalages entre les deux mois de mars. Depuis le mois de janvier, 14 215 Dacia Sandero ont été immatriculées auprès des particuliers. Sur la troisième marche du podium en ce mois de mars, la Peugeot 208 a été livrée à 4 076 clients particuliers. Une progression de 64,4 % par rapport à mars 2022, ce qui démontre une fois de plus que les problèmes de production de nombreux constructeurs sont en partie résolus. Depuis le mois de janvier, 9 496 exemplaires ont été immatriculés auprès de leurs nouveaux propriétaires particuliers.

Renault-Dacia joue placé

Au pied du podium de ce mois de mars figure l’incontournable Renault Clio, avec 3 438 livraisons, soit une amélioration de 12,7 % par rapport à mars 2022. Depuis le début de l’année, le modèle a été immatriculé à 8 211 exemplaires auprès des clients particuliers. Cette cinquième génération résiste plutôt bien malgré sa fin de vie annoncée. En effet, la future Clio sera présentée le 18 avril. La Dacia Spring, avec 3 191 unités livrées aux particuliers, prend la cinquième place de ce classement. Un bond de 75,6 % pour ce modèle par rapport à mars 2022, pour un total de 7 433 exemplaires immatriculés auprès des consommateurs français. Le Duster suit de près la Spring, avec 3 146 livraisons, soit 49,7 % de plus qu’en mars 2022, pour un total de 6 726 unités depuis le début de l’année. Il devance le Renault Captur, qui a été immatriculé à 2 602 unités le mois dernier, soit une légère baisse de 6,6 %. Ce dernier marque le pas depuis le début de l’année, avec 6 666 immatriculations, soit un recul de 5,6 % par rapport aux trois premiers mois de 2022. Derrière, Toyota place son Yaris Cross, immatriculé à 2 233 exemplaires, soit une hausse de 89,2 % pour ce modèle récent. Depuis le mois de janvier, ce modèle fabriqué en France a été livré à 5 556 exemplaires. En neuvième position, la marque Volkswagen fait son retour parmi les modèles les plus vendus, grâce à la Polo, immatriculée à 2 161 exemplaires, soit une hausse de 38 % par rapport à mars 2022 et un total de 4 291 modèles livrés aux particuliers depuis le mois de janvier. Enfin, le dixième véhicule de ce top 10 est le Peugeot 2008, livré à 2 091 exemplaires en mars, soit une amélioration de 53,5 % par rapport à mars 2022. Une hausse qui lui permet d’arriver à 5 434 livraisons auprès de clients particuliers depuis le début de l’année 2023.