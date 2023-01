La Toyota Yaris Cross en tête du top 5 des voitures les plus produites en France

Selon les données communiquées par Inovev, la voiture la plus produite en France en 2022 a été une Toyota. La Yaris, longtemps en tête de ce classement grâce à l’usine d’Onnaing, vient de laisser sa place à sa version Crossover, baptisée Yaris Cross. Ce petit SUV a été assemblé à 161 508 exemplaires l’année dernière. Il devance de peu la Peugeot 3008, fabriquée à 159 166 unités. La dernière marche du podium revient à la nouvelle Peugeot 308, assemblée à 107 405 exemplaires. Le quatrième rang est occupé par une Opel fabriquée à Poissy. En effet, le Mokka atteint la barre des 100 000 unités et se place ainsi devant la Yaris classique. Ce petit SUV pourrait même battre la 308 dès cette année, puisqu’il profite d’une nouvelle évolution sur un segment porteur.

D’Onnaing à Kolin

L’usine d’Onnaing ne pouvant assurer toute la production de la Yaris et de la Yaris Cross, la petite berline est aujourd’hui assemblée majoritairement sur le site Toyota de Kolin, en République tchèque. Un basculement renforcé par le succès commercial de la Yaris Cross et par l’arrêt des Citroën C1 et Peugeot 108, fabriquées à Kolin. L’usine tchèque produit donc aujourd’hui la Yaris et l’Aygo X. Le site français se contente de certaines finitions et de certains marchés de destination pour la Yaris. Cette répartition permet pour le moment à cette berline de rester dans le top 5. Un classement dans lequel aucune Renault ne figure. En effet, tous les modèles à fort volume de la marque sont fabriqués à l’étranger. Ainsi, la Clio est assemblée en Turquie et en Slovénie, Captur et Mégane naissent en Espagne, Twingo vient de Slovénie et Arkana de Corée du Sud.