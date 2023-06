La Toyota Yaris Hybrid gagne en muscle, en technologies embarquées et en aides à la conduite

Produite en France, la Toyota Yaris Hybrid embarque désormais une motorisation plus puissante et complète sa dotation de série avec davantage d'équipements de sécurité et de technologies embarquées.

Le constructeur japonais Toyota fait discrètement évoluer la Yaris, sa citadine à succès. Lancée en 2020, la quatrième et actuelle génération du modèle ne bénéficie pas encore d'un restylage de mi-carrière, mais d'une nouvelle motorisation hybride essence-électricité (non-rechargeable) et d'une sérieuse mise à jour technologique.

La citadine hybride japonaise est désormais déclinée en deux niveaux de puissance. Aux-côtés de la motorisation 1.5 l Hybrid 116 ch, déjà présente au catalogue, prend désormais place une déclinaison 1.5 Hybrid 130 ch. Plus concrètement, « le nouvel ensemble boîte-pont intègre un moteur-générateur électrique plus grand et plus puissant ainsi qu’une unité de contrôle de puissance qui a été optimisée », expliquent les ingénieurs de Toyota.

Si la puissance progresse de 12 % (soit 14 ch), le couple bondit de 30 % passant de 141 Nm à 185 Nm. Pour l’heure la marque ne communique pas sur les consommations de cette nouvelle motorisation mais indique que les rejets de CO2 demeurent contenus, même si en faible augmentation, et annonce de 96 à 116 g/km, « selon les finitions et les marchés ».

La Toyota Yaris Hybrid doit demeurer la référence du segment B électrifié

En parallèle des améliorations effectuées sous son capot, la nouvelle Toyota Yaris reçoit davantage de technologies embarquées et nouvelles aides à la conduite. « Dans sa mission ultime d'éliminer les accidents de la route, Toyota offre en série sur la nouvelle Yaris des technologies sophistiquées qui sont souvent des options, voire totalement indisponibles, sur les modèles concurrents du segment B », se félicite le constructeur japonais.

Ainsi, connue sous l'appellation commerciale Toyota T-Mate, l'offre d'Adas évolue en profondeur. La citadine est équipée « d'une nouvelle caméra et d'un radar qui peut balayer plus loin et plus largement qu'auparavant », d'une aide au contrôle d'accélération, d'une aide à la conduite proactive « conçue pour aider à éviter au quotidien les risques d'accident lors de la conduite à basse vitesse », d'un nouveau système d'arrêt d'urgence, d'un système de détection des cyclistes et des véhicules à l'ouverture des portes, d'un rappel de présence de siège arrière [en vue d'éviter l'oubli d'un enfant ou d'un animal sur la banquette arrière, ndlr].

Le régulateur de vitesse adaptatif avec aide au maintien dans la file et centrage dans la voie a également évolué. Enfin, la Yaris est désormais en mesure de recevoir des mises à jour à distance, dites « over-the-air » (OTA).

Toyota offre à sa citadine « les plus grands écrans du segment »

Parmi les évolutions technologiques les plus visibles pour le conducteur et ses passagers, citons le remplacement des écrans présents à bord du véhicule. Le système multimédia Toyota est désormais proposé sur des écrans de 9 ou 10,5 pouces selon les finitions, et dispose d'une interface plus intuitive et réactive tandis que la navigation est à présent basée dans le cloud.

En parallèle, la Toyota Yaris délaisse son instrumentation de bord au profit d'un nouveau combiné numérique de 7 à 12,3 pouces. Personnalisable, ce dernier « présente des cadrans, des informations et des graphiques dans une définition idéale pour une visibilité optimale quelle que soit la luminosité », affirme le constructeur japonais.