La Toyota Yaris reste la voiture la plus produite en France

La Toyota Yaris conserve son titre de voiture la plus produite en France. Le résultat d’une stratégie à long terme du constructeur japonais, qui a de quoi faire réfléchir de nombreux autres acteurs.

Toyota vient de communiquer le résultat de l’étude menée par le cabinet Inovev, qui travaille notamment avec la PFA, sur la production automobile en France. Le modèle de véhicule le plus produit sur le territoire est donc la Toyota Yaris. Avec 156 464 exemplaires sortis de l’usine d’Onnaing-Valenciennes en 2021, la petite berline confirme sa bonne santé. Cette Yaris bénéficie d’un renouvellement récent, de sa motorisation hybride et d’un titre de voiture de l’année 2021. Cette quatrième génération permet au modèle de dépasser les 4 millions d’unités depuis son lancement. Sur la production annuelle de l’usine, le marché français capte 18 % des véhicules sortants, devant l’Italie et la Grande-Bretagne.

Yaris Cross en renfort

L’usine française a déjà débuté la production de la version SUV, baptisée Yaris Cross, qui devrait séduire une part importante de la clientèle. Ce nouveau modèle cannibalisera peut-être en partie les ventes de la Yaris mais Toyota devrait rester gagnant en fin d’année prochaine. Pour mémoire, la marque a connu une belle année 2021 dans toute l’Europe. Le site d’Onnaing emploie actuellement près de 5 000 personnes (3 616 CDI et 331 intérimaires selon Toyota), dont 700 nouveaux venus dédiés à la Yaris Cross.