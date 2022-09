La transformation du Citroën Berlingo Van en 2 CV Fourgonnette officialisée par Citroën et le carrossier Caselani

Les véhicules utilitaires légers ne sont pas tous d'une tristesse infinie en matière de design. Ceux passés entre les mains du carrossier italien Caselani ont un doux parfum d'antan. Après s'être précédemment attaqué aux Citroën Jumpy (grand fourgon) et au duo Citroën Jumpy/SpaceTourer (fourgon moyen), respectivement transformés en 2017 et 2020 en Citroën Type H et Type HG, l'entreprise s'est prise d'affection pour le Berlingo Van... désormais présenté comme une 2 CV Fourgonnette des années 1950.

« Caselani surfe sur la tendance vintage, bien ancrée dans la culture automobile italienne. S'appliquant tant aux véhicules destinés aux particuliers qu'à ceux des professionnels, elle consiste à redonner via à un modèle culte appartenant au passé tout en bénéficiant de la modernité des équipements et performances d'un véhicule actuel. Dans le cas précis de la transformation opérée sur Berlingo, il s'agit d'une réinterprétation qui fait le parallèle entre le succès de la pionnière des fourgonnettes et celui de Berlingo Van, qui est un acteur majeur de son segment en Europe depuis 1996 et dont les trois générations totalisent plus de 10 891 196 ventes », fait savoir le constructeur français Citroën.

Un kit de carrosserie en fibre de verre

Plus concrètement, le petit utilitaire lancé en 2018 reçoit un kit de carrosserie en fibre de verre fixé par un système de clips et de vis. La face avant a été modifiée : bouclier, ailes, pare-chocs ont été remplacés dans l'esprit 2CV. Les phares du véhicule de série ont été démontés au profit de projecteurs ronds. Les portes arrières battantes arborent désormais une petite vitre verticale arrondie.

Sous le capot, cette nouvelle Citroën 2CV Fourgonnette reçoit des motorisations essence, diesel ou 100 % électrique là où son ancêtre recevait un bicyclindre peu puissant. Le constructeur français comme le carrossier italien n'ont pas encore communiqué sur les tarifs de ce nouveau modèle ni sur les délais de livraison.