La vague Fisker continue de déferler sur l’Europe

« Il est extrêmement intéressant de se développer dans de nouveaux pays européens », confesse Henrik Fisker, président et directeur général de la marque éponyme. C’est donc sans surprise que le chef d’entreprise vient d’ajouter trois nouvelles localités à son réseau européen. De fait, la marque américaine vient de s'implanter en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse. Pour mémoire, celle-ci est déjà présente en Autriche, au Danemark, en France, en Allemagne, en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni. « Notre objectif ultime est de vendre nos véhicules dans le monde entier, mais l'établissement rapide d'une forte présence en Europe a toujours été l'une de nos priorités les plus importantes » martèle Henrik Fisker. Outre le Vieux-Continent, la marque officie également outre-Atlantique, sur son territoire domestique que sont les États-Unis, ainsi qu’au Canada. Cela porte donc à un total de 12 marchés internationaux.

Le même service

À l’instar des autres marchés, Fisker prévoit de poursuivre sa stratégie européenne en établissant des points de vente (Fisker Lounge), des centres de livraison et de service (Fisker Center+) sur les trois marchés supplémentaires, en privilégiant une proximité avec les grandes villes. Les automobilistes belges, suisses et néerlandais bénéficieront du même modèle de vente directe et de la même assistance commerciale que les clients des autres marchés européens. Fisker précise que le début des livraisons du SUV Ocean sur ces nouveaux territoires est prévu pour la fin septembre 2023.