La valeur de remplacement d’un véhicule atteint un record à +15,02% !

L’inflation entourant la valeur de remplacement d’un véhicule s’accélère pour atteindre 15,02%. Une progression qui a triplé en un an. BCA Expertise, leader français de l’expertise automobile, analyse dans son étude les raisons d’une augmentation historique.

Les facteurs pour expliquer la forte variation de la valeur de remplacement du véhicule sont multiples et conjoncturels, souligne le cabinet BCA Expertise. D’un côté, la baisse de la production des véhicules neufs suite au Covid-19 et la pénurie des semi-conducteurs a déstabilisé le marché. « Ce phénomène a entrainé une chute des ventes de véhicules neufs avec une baisse historique de -25,5 % en 2020, suivie par deux autres années en recul », rappelle-t-il. De l’autre, le spécialiste note une diminution des déplacements (-17 % de circulation en 2020) des automobilistes liée aux confinements consécutifs puis au développement du télétravail.

« La conjugaison de ces deux facteurs, a modifié les niveaux de l’offre et de la demande, engendrant un essor du marché du véhicule d’occasion. » En 2021, il s’échangeait 3,6 véhicules d’occasion (VO) pour 1 véhicule neuf (VN), contre 2,6 en 2019, et plus de 6 millions d’immatriculations de véhicules d’occasion : des chiffres records sur les cinq dernières années. Malgré un repli du marché du VO en 2022, le rapport VO/VN reste encore « très largement » supérieur à 2019, avec 3,5 VO vendus pour 1 VN, souligne le leader français de l’expertise.

Une baisse du kilométrage annuel

Analysée, l’inflation des valeurs de remplacement prend sa source à différents niveaux. Conséquence des périodes de confinement et de la mise en place du télétravail, les véhicules ont moins roulé depuis 2020. Les véhicules étant moins kilométrés relativement à leur âge, cela engendre l’application de plus-values dans le calcul des valeurs de remplacement du véhicule. L’impact est estimé à +3,6% (sur le total des 15,02% d’inflation).

L’âge des véhicules augmente de 6 mois

Dans le même temps, l’âge moyen des véhicules a augmenté. Un vieillissement de 6 mois supplémentaires en 2022 est constaté, avec un âge moyen de 148 mois en 2022 contre 142 en 2019. Les véhicules âgés de plus de 2 ans présentent des niveaux d’inflation compris entre 15 et 20%.

En détails, les statistiques par tranche d’âge révèlent que la part des véhicules récents (moins de 3 ans) reste plutôt stable, alors qu’une augmentation significative de la part des véhicules de plus de 15 ans est observée. Ces derniers représentent près d’un tiers du volume des expertises. Il apparait que les niveaux d’inflations sont environ deux fois moins élevés pour les véhicules de moins de deux ans par rapport à l’augmentation générale.

Motorisations : le changement s’accélère

Enfin, parmi les autres phénomènes structurants, la part des véhicules électriques et hybrides a triplé depuis trois ans. Ces motorisations affichent une valeur moyenne de remplacement de 15 000 €, un tarif « nettement » supérieur aux motorisations diesel et essence qui se situe entre 4 000 et 5 000 €. Leur impact sur l’inflation des valeurs de remplacement du véhicule est de 1,6 % (sur les 15,02%).

Rééquilibrer l’offre et la demande prendra du temps

Résultat, la situation rencontrée sur le marché de l’occasion est inédite. Le montant moyen des valeurs de remplacement du véhicule a évolué de 15% entre 2021 et 2022, alors que les niveaux d’inflation habituellement constatés se situaient autour des 4 à 5% annuels, remarque le cabinet d’expertise. Le phénomène est généralisé tant sur la répartition géographique que sur les motorisations dominantes, diesel et essence.

« Le marché du véhicule d’occasion s’est déstructuré avec un décalage entre l’offre et la demande de véhicules à la vente.» estime Jean Prévost, directeur général de BCA Expertise. « Si la reprise de la production des véhicules neufs semble amorcée, pour autant cela prendra du temps afin d’équilibrer l’offre avec les nouvelles consommations de la mobilité ».