La vente restera au cœur du salon de Lyon 2023

Le salon automobile de Lyon se déroulera du 28 septembre au 2 octobre à Eurexpo Lyon. La capitale des Gaules deviendra la capitale de l’automobile puisque le salon Equip Auto Lyon aura lieu en même temps, dans d’autres halls du centre des expositions. À cinq mois de l’événement, les organisateurs annoncent la présence actée de 90 % des marques. Pour cette nouvelle édition, l’objectif reste le même : faciliter la vente de véhicules sur place, dans un contexte de découverte de l’univers automobile. En 2022, l’événement avait permis aux exposants de vendre 1 850 voitures en 5 jours, dont 14 % de véhicules d’occasion. Cette année, un nouvel espace de 500 m2 accueillera les véhicules utilitaires.

Cinq univers thématiques

L’édition 2023 s’articulera autour de cinq univers. Le premier est consacré aux véhicules neufs, sur une surface de 20 000 m2. Toutes les marques seront regroupées, des généralistes aux plus luxueuses. Le centre d’essai sera à proximité de ces halls d’exposition, pour faciliter la prise en mains des voitures. Plus de 350 modèles devraient être disponibles à l’essai pour les visiteurs.

Le deuxième univers est celui consacré aux véhicules d’occasion. Animé par les distributeurs de la région, il offrira un grand choix de modèles disponibles immédiatement. Le troisième univers sera celui de l’écomobilité. Il regroupera toutes les mobilités douces. Ces engins pourront être testés sur une piste de 50 mètres. Des experts Ecomouv accompagneront les visiteurs dans leurs essais avec conseils à la clé en matière de sécurité et de protection. Tous les prestataires liés à la mobilité électrique se retrouveront dans cet espace, pour proposer bornes de recharge ou rétrofit.

Le quatrième univers sera celui du sport automobile. Sur 5 000 m2, plusieurs circuits français exposeront des modèles de compétition de plusieurs disciplines. Un espace sera réservé au personnage de BD Michel Vaillant.

Enfin, l’univers services et accessoires accueillera tous les produits, services et innovations liés aux véhicules. De manière transversale, plusieurs animations complèteront ce parterre. Ainsi, les youngtimers, combi VW et véhicules anciens de la gendarmerie nationale seront exposés. « Cette nouvelle édition s’annonce encore plus vivante que les précédentes, grâce à la culture du faire ensemble entre l’équipe du salon, les distributeurs, les constructeurs et les acteurs de la filière automotive », explique Anne-Marie Baezner, directrice du salon. Le prix d’entrée sera volontairement maintenu à 7 euros en réservation internet, avec des formules avantageuses pour les familles et personnes à mobilité réduite. De quoi encourager un large public à revenir vers l’automobile avec plaisir.