La version 2024 du Jeep Wrangler déboule !

Depuis son introduction en 1986 au salon de l’automobile de Chicago, le Jeep Wrangler s’est vendu à quelque cinq millions d’exemplaires dans le monde. Pour sa cinquième génération, ce véhicule d’envergure – littéralement puisqu’il affiche plus de 3 mètres d’empattement – épaule la stratégie d'électrification de la marque Jeep, répondant lui-même au plan stratégique du groupe Stellantis (« Dare Forward 2030 ») auquel le constructeur américain appartient.

L’objectif est en effet de réduire l’empreinte carbone mondiale de Stellantis de 50% d'ici 2030 et même de mener l'industrie du transport vers un bilan carbone net nul d'ici 2038. Par conséquent, à l’horizon 2030, l’ensemble des véhicules estampillés Jeep seront entièrement électriques en Europe. Sur le Vieux continent, le Wrangler 2024 sera ainsi disponible en versions Sahara et Rubicon avec une arrivée en concessions prévue au premier semestre de l’année prochaine. En France, le modèle sera, lui, exclusivement associé à la motorisation 4xe hybride rechargeable. Toutefois, les tarifs pratiqués dans l’Hexagone seront communiqués ultérieurement.

Du nouveau sur et sous le capot

Le cru Jeep Wrangler 2024 arbore également un nouveau look pour sa calandre à sept fentes verticales dorénavant texturées en noir avec des cerclages de couleur gris neutre métallisé ou gris platine sur la finition Sahara. Une nouvelle antenne cachée est aussi intégrée au pare-brise avant afin de remplacer l'ancienne antenne mât en acier, tandis que trois nouveaux dessins de jantes, de 17 à 20 pouces, s’avèrent proposés en série ou en option. Quant au toit, il se décline en deux hard-tops (noir et couleur carrosserie), en toit ouvrant panoramique électrique Sky One-Touch ou en capote souple Sunrider.

Propulsé en hybride rechargeable, le Wrangler 4xe 2024 offre, de son côté, des capacités tout-terrain mises à ce jour grâce à la combinaison d'un puissant moteur à combustion interne quatre cylindres à essence turbo de 2.0 litres, d'un moteur électrique et une batterie de 400 volts apportant une autonomie 100% électrique de 51 km (valeurs pré-homologation). Ce modèle PHEV se trouve également équipé de deux systèmes 4x4 (Transmission intégrale Rock-Trac Full Time et Transmission intégrale Selec-Trac Full Time) et d’essieux avant et arrière Dana qui séduiront les amateurs de franchissements. Divers modes de conduites E-Selec, un contrôle de la traction, des crochets de remorquage ou encore des freins à disque aux quatre roues garantissent enfin aussi bien une sortie péri-urbaine qu’une exploration hors des sentiers asphaltés.

Plus de 85 systèmes de sécurité embarqués

Dans un intérieur repensé pour être plus raffiné – en témoignent le vitrage avant acoustique, la moquette plus épaisse et la mousse d'insonorisation supplémentaire dans le cadre du pare-brise –, le Jeep Wrangler 2024 développe un surcroît de technologie et de confort avec des sièges avant réglables électriquement sur 12 positions, un tableau de bord doté d'un écran tactile de 12,3 pouces, d’une connexion sans fil à Apple CarPlay/Android Auto et agrémenté du système Uconnect 5. Ses services connectés et ses commandes vocales couplés à l'application Jeep permettent d'envoyer, depuis le smartphone vers le système de navigation, des trajets préenregistrés, de programmer la charge à distance en fonction du niveau de batterie et de pré-conditionner la température dans l’habitacle du Jeep Wrangler.

C’est cependant sur le plan de la sécurité qu’insiste la nouvelle génération de ce gros SUV en avançant plus de 85 systèmes de sécurité active et passive. De série, on retrouve ainsi des airbags rideaux en plus des airbags frontaux conducteur et passager et des airbags latéraux avant. Les sièges s’équipent aussi de ceintures de sécurité avec pré-tensionneurs et limiteurs de charge, de même que « d'améliorations structurelles pour les performances en cas de choc latéral », précise Jeep. Enfin, parmi les nombreuses ADAS figurant à bord du Wrangler 2024, on dénombre le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, la surveillance des angles morts ou l'alerte de franchissement de ligne et la reconnaissance des panneaux de signalisation.