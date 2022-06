La ville d’Antony s’équipe du vélo cargo Wello

La start-up française Wello, fondée en 2015 et originaire de la Réunion, a su s’exporter au Mans et à présent en Île-de-France. Son vélo cargo pick-up, disposant d’une vitesse limitée à 25 km/h et d’une capacité d’emport de 480 litres et 80 kilos de charge utile, a en effet su séduire la ville d’Antony (92). Il faut dire qu’avec une autonomie d’une journée dont 60 à 100 km fournis grâce à l’énergie solaire de même que sa production locale à 80 %, cet engin de mobilité douce semble avoir tout pour plaire aux communes ayant la volonté de décarboner les trajets de leurs agents.

Une première... mais pas une dernière !

Présenté lors de la deuxième édition de la Fête du vélo, organisée par Antony, le 4 juin dernier, ce vélo cargo électrique solaire de Wello sera, dans un premier temps, destiné au service stationnement de la ville. Il permettra ainsi aux techniciens de se déplacer pour réaliser des interventions, de maintenance notamment, sur les horodateurs et les parkings en enclos. Une première expérimentation qui a pour objectif de sensibiliser les équipes d’Antony à la mobilité durable en le faisant circuler dans les différents services « afin que les agents puissent le tester et engager une réflexion globale sur leur façon de se déplacer », explicite la municipalité.

>> À LIRE AUSSI : Paris veut devenir une ville 100 % vélo

À terme, le vélo cargo de Wello devrait donc progressivement équiper la flotte de véhicules de la ville d’Antony, comme le confirme Perrine Precetti, maire adjointe chargée de l’urbanisme et des mobilités durables. « Le développement durable est une des priorités de notre mandat et en voici une réalisation concrète », fait-elle valoir. Dans le cadre de sa démarche de développement durable, la ville d’Antony n’en est en effet pas à son premier engagement. De nombreux aménagements ont aussi été réalisés en faveur des circulations douces, avec le passage en zone 30 de la quasi-totalité des voies communales, la création de zones 20, le développement du réseau cyclable ou encore le déploiement d’un plan de circulation douce, comprenant la création d’itinéraires recommandés à destination des jeunes collégiens et lycéens à vélo.