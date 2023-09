La ville d’Evian accueille une flotte de 44 vélos Fredo

Créée en 2021 et proposant des solutions de gestion de flottes de vélos en libre-service, Fredo vient de renforcer son offre de mobilité alternative pour les collectivités de la Région AURA (Auvergne-Rhône-Alpes). Après avoir été choisi pour administrer la flotte de vélos de la SNCF de Rennes et, en juin dernier, été retenue pour installer 30 vélos classiques en libre-service dans les 5 communes urbaines et péri-urbaines d'Annemasse Agglo, la société cofondée par Thomas Randolph et Théo Roussely implante désormais son service de mobilité au sein de la commune d’Evian.

En France, 3/4 des vélos en libre-service sont déployés dans les métropoles de plus de 500 000 habitants

Ce contrat longue durée d’une durée de 3 ans se concrétise par l’équipement de 44 vélos en libre-service, garés sur le parking de l'Office de Tourisme. Accessibles aux habitants et aux visiteurs de la ville, ils se déverrouillent automatiquement par le biais de l'application Fredo et peuvent être restitués à n’importe une borne dédiée. Dans un premier temps, 21 vélos à assistance électrique se trouvent mis en location. Seize autres prendront prochainement place sur Amphion-Publier cité de l'eau ainsi que sur Saint-Gingolph – respectivement huit cycles sur chaque localisation.

Dès lors, le réseau de mobilité ÉVA'D compte environ 115 vélos électriques dont 40 pour la location courte durée. Fredo, de son côté, entend poursuivre l’expansion géographique de ses vélos avançant une alternative économique et écologique à la voiture individuelle. Comme le confirme Thomas Randolph, co-fondateur de Fredo : « Après Annemasse et Evian, nous sommes en contact avec d'autres villes de la Région et avons comme ambitions de signer de nouveaux contrats. »